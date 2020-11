Stół o wielu funkcjach. Sprawdzi się w biurze i w domu

W pełni nowoczesny, profesjonalny stół bilardowy Uno Biliardo. Jego budowa zgodna jest z wytycznymi Europejskiej Federacji Bilardowej. Doskonale sprawdzi się w przestrzeni biurowej.

Po zdjęciu pierwszego blatu odsłania się pokryta suknem powierzchnia do gry. Producent oferuje dwa zasadnicze warianty pola gry. Profesjonalne – na monolitycznej płycie kamiennej, wykonanej z włoskiego łupku, która gwarantuje liniowość gry. Toczy się ona na cienkim suknie, jest szybka i precyzyjna.

Drugi wariant to płyta drewniana. Jest ona znacznie lżejsza, opięta grubym suknem, a przez to idealna dla gry wolniejszej, amatorskiej. Uwagę zwraca niezwykła dbałość o detal. Bandy są kauczukowe, łuzy gumowe, kieszenie elastyczne, dzięki czemu nie zwisają one, gdy w środku nie ma bil. Poziomowanie jest zdwojone dla większej precyzji: dolne, w stopkach oraz górne, pod płytą nośną. Sam stół oferowany jest w dwóch rozmiarach: 6 albo 8 ft. Jego korona wykonana jest z litego drewna, dostępna w dwóch wersjach do wyboru: z dębu lub buku. Na koniec pole gry nakrywa się rozkładanym blatem i można śmiało wrócić do pracy. Blat nakrywający składa się z trzech części i wykonany jest z płyty laminowanej w kolorze czarnego dębu. Do przechowywania blatów podczas gry służy wygodny metalowy koszyk na blaty, zamontowany pod stołem.

To jednak nie wszystkie zalety mebla. Stół Uno Biliardo, mimo swojej podwójnej natury, prezentuje się niezwykle efektownie, stanowiąc prawdziwą ozdobę wnętrza. Jego nowoczesna estetyka podkreśla wielofunkcyjny charakter. Mebel przykuwa uwagę atrakcyjną formą oraz wysokiej jakości materiałami, z których jest wykonany. Drewniany blat eksponuje naturalny rysunek i piękne usłojenie, a czarna podstawa dodaje mu nowoczesnego charakteru. Stół jest wsparty na skośnych nogach ze stali malowanej proszkowo, co zapewnia mu całkowitą stabilność podczas użytkowania.