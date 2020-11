Strefa designu w Empiku

Od ręcznie wykonywanej polskiej porcelany, przez wyposażenie wnętrz, po kultową skandynawską markę – wystartowała Strefa Design by Empik. Nowy serwis przedstawia najciekawszą ofertę polskiego i zagranicznego wzornictwa.

Strefa Design by Empik to nowa przestrzeń online, która powstała z myślą o rosnącej grupie osób zainteresowanych wzornictwem i poszukujących niebanalnych, oryginalnych produktów zgodnych z najnowszymi trendami. Portal zapewnia dostęp do tysięcy produktów – od ceramiki, przez akcesoria modowe, biżuterię i pomysłowe propozycje prezentowe, po stylowe AGD.

Strefa Design pozwala w prosty sposób wyszukać przedmioty najbardziej pasujące do indywidualnego gustu i potrzeb. Oferta jest czytelnie skategoryzowana m.in. według pomieszczeń (np. salon, kuchnia, sypialnia) lub osób, które chcemy obdarować prezentem (np. dla niej, dla dziadka, dla miłośnika roślin). Szczególną kategorią są autorskie kolekcje na święta i inne okazje. – Selekcje tworzymy na bazie trendów, kolorów i stylizacji, które aktualizujemy zgodnie z sezonem – tłumaczy Strzałkowska. – Możemy już zaprosić na świąteczną odsłonę Strefy, w której prezentujemy selekcje prezentowe, stylową biżuterię, dodatki do domu, ceramikę od polskich twórców czy dekoracje świąteczne.