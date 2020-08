Strukturalne płytki ceramiczne: postaw na efekt 3D

Płytki 3D to w ostatnim czasie jeden z największych trendów w aranżacji wnętrz. Pasują niemal do każdej estetyki, ale najlepiej sprawdzą się w nowoczesnych przestrzeniach.

REKLAMA

Trójwymiarowa faktura zapewnia wyjątkowe doznania optyczne każdemu, kto na nie spojrzy, a do wnętrza wprowadzają nutę nowoczesnego stylu i nonszalancji. Wyróżnia je również różnorodność wzorów: geometryczne, faliste, a nawet abstrakcyjne – wszystkie propozycje w ciekawy sposób zaakcentują wyznaczone strefy.

Połączenie faktury 3D z odważnym kolorem oferuje kolekcja Gravity od marki Cersanit. Znajdziemy w niej płytki z delikatnymi geometrycznymi wzorami lub z mocno zaznaczoną strukturą w kolorze modnego granatu oraz klasycznej delikatnej bieli. Kolekcja to aż trzy warianty satynowo wykończonych płytek – gładkie, z delikatnym geometrycznym wzorem i z mocno zaznaczoną strukturą. To propozycja, która bez wątpienia wpisze się w najnowsze panujące obecnie trendy.

Stonowaną, pastelową kolorystykę odnajdziemy w kolekcji płytek 3D Touch Me. Płytki wyróżniają subtelne wzory uwypuklone na delikatnej satynie. Płytki dostępne są w dwóch uniwersalnych, lecz modnych kolorach – klasycznej bieli oraz surowej szarości. Szyku i elegancji dodatkowo dodadzą błyszczące, metalowe listwy przywodzące na myśl taflę lustra.

Beton już od dłuższego czasu króluje we wnętrzach. Wykorzystanie go w przestrzeniach jest jednym z najpopularniejszych sposobów na stworzenie w pomieszczeniu niepowtarzalnego klimatu, często kojarzącego się z surowym charakterem. Kolekcja Torana oferuje dwa kolory betonu – ciepłe odcienie beżu i brązu, idealne by stworzyć wnętrze pełne harmonii. Torana to gładkie, satynowe płytki z widocznym na wybranych modelach miękkim, imitującym fale efektem 3D. Oryginalności dodaje również efekt cieniowania na płytkach, czyli tonalne przejścia koloru. Dodatkowo, uzupełnieniem kolekcji jest listwa w kolorze miedzi.