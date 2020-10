Stworzone z myślą o zrównoważonym budownictwie. Niskoemisyjne wersje posadzek żywicznych

Na rynku pojawiły się nowe wersje posadzek żywicznych, które spełniają wymogi budownictwa niskoemisyjnego.

Firma Flowcrete Polska wprowadziła do swojej oferty niskoemisyjne wersje oryginalnego systemu Peran STB. To trwała i wytrzymała posadzka na bazie bezbarwnej żywicy epoksydowej i barwionego piasku kwarcowego. Jej nowe wersje – Peran STB Public i Peran STB Public SR to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania w obiektach użyteczności publicznej, realizowanych zgodnie z zasadami „zielonego” budownictwa.

Nowości powstały na bazie zaawansowanej technologicznie żywicy Peran STC LE, która pozwala na stworzenie posadzek o obniżonej emisji lotnych związków organicznych, a przy tym zwiększa odporność tych systemów na działanie promieni UV. Nowe rozwiązania są bardziej przyjazne dla środowiska – spełniają wymagania Klasy M1, a ich zastosowanie może przyczynić się do podniesienia oceny budynku w certyfikacji środowiskowej, takiej jak LEED czy BREEAM. Ponadto posadzki te charakteryzują się wysoką stabilnością koloru w dłuższym czasie. Co ważne – zachowują przy tym parametry użytkowe sprawdzonej i zweryfikowanej rynkowo, standardowej posadzki Peran STB.

– W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia zagadnień związanych ze zrównoważonym budownictwem. W przypadku inwestycji, które starają się o certyfikaty środowiskowe, istotnym czynnikiem wyboru materiałów wykończeniowych stają się m.in. wyniki badań emisji lotnych związków organicznych. Przestrzenie reprezentacyjne, takie jak hole czy atria, są z reguły intensywnie doświetlone światłem naturalnym, stąd zwiększone wymagania dotyczące odporności posadzek na promieniowanie UV. Nowe, niskoemisyjne wersje naszego sztandarowego systemu Peran STB, o zwiększonej stabilności koloru, odpowiadają na zmieniające się potrzeby inwestorów – powiedział Mikołaj Tokarski, Product Manager we Flowcrete Polska.