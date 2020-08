Styl soft loft. Tak industrialną estetykę zmiękczymy meblami

Materiały używane w aranżacji wnętrz industrialnych, to oprócz wspomnianej cegły i betonu, także drewno, stal i szkło. Jeżeli chodzi o dekoracje, doskonale sprawdza się tu zasada „im mniej, tym lepiej“, ale w przypadku soft loft kolorowe dodatki, lub meble „zmiękczające” przestrzeń, są bardzo mile widziane.

Styl loftowy, czy jego delikatniejsza odmiana „soft loft”, to zazwyczaj imponująca rozmiarem przestrzeń, zastosowanie industrialnych elementów oświetlenia i ciekawe, nawiązujące do wymogów aranżacji materiały wykończeniowe i dodatki. We wnętrzach tego typu króluje zazwyczaj nieco surowy klimat, neutralna kolorystyka, beton lub cegła i widoczne na ścianach kable, rury i instalacje.

Baza do wielu aranżacji

Wnętrze soft loftu może mieć dowolne kolory. Choć dominuje w nim gównie szarość, czerń, biel i neutralne barwy, to w przypadku wyboru mebli większość osób decyduje się np. na pastele lub obicie w bardzo intensywnej palecie kolorystycznej. Wszystko po to, by oryginalnym kolorem i fakturą tkaniny lub skóry, przełamać surowość i minimalizm kompozycji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by pójść w stronę monochromatyczną i neutralną bazę kontynuować także podczas wyboru mebli i dodatków.

Meble do stylu soft loft

Wyraziste kolorowe unikaty o zaokrąglonych krawędziach (np. sofy i fotele Forli lub Voss Gala Collezione) dodadzą takiej przestrzeni charakteru retro, duże systemy modułowe, jak chociażby Plaza czy Serena marki Gala Collezione, stworzą świetną bazę do połączenia ze stylem modern lub mid-century modern. Kubiczne kształty sof, narożników i foteli Merano uporządkują z kolei naszą przestrzeń wizualnie. Jak widać takie domy, czy mieszkania, odpowiednio zaaranżowane, mogą dać właścicielom naprawdę dużą swobodę twórczą, umożliwiając oryginalne połączenia, zarówno materiałów, jak i kolorów. Okazuje się, że interesujących odsłon soft loftu jest dużo więcej. Najważniejsze jest tu wyczucie i wprowadzenie chociażby kilku elementów, które wniosą do naszego domu przytulność.