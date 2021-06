Surowe wzornictwo i zrównoważy koncept produktowy w nowej kolekcji na podłogi

Zainspirowana kamieniem i minerałami i wykonana z odpadów takich jak zużyte sieci rybackie czy plastikowe butelki - taka jest nowa kolekcja wykładzin i płytek dywanowych marki Ege Carpets.

Marka Ege Carpets wprowadziła nową kolekcję zainspirowaną powłokami Ziemi, kamieniem i mienrałami.

Autorką kolekcji Mark of Time jest Carol Appleton, doświadczona projektantka tekstyliów i dyrektor kreatywna.

Kolekcja Mark of Time jest wykonana z materiałów odpowiedzialnych środowiskowo i ma certyfikaty Cradle to Cradle oraz Indoor Air Comfort Gold.

Łącząc surową, lecz poetycką wzorniczą opowieść z prawdziwie zrównoważonym konceptem produktowym, oferującym wiele praktycznych korzyści, takich jak poprawa akustyki i elastyczność, nowa kolekcja Ege Carpets, ReForm Mark of Time to propozycja dla współczesnych wnętrz i wymagających projektów.

Odpady nie są śmieciem

Kolekcja Mark of Time jest wykonana z materiałów odpowiedzialnych środowiskowo i posiada certyfikaty Cradle to Cradle oraz Indoor Air Comfort Gold. Jest to naprawdę „zielone” rozwiązanie dla każdego projektu podłogi. Wykorzystujemy plastykowe butelki do produkcji opatentowanego podkładu Ecotrust. Butelki są przetworzone w miękki, lecz wytrzymały materiał podobny do filcu, o długiej trwałości i znakomitych właściwościach akustycznych. Podkład Ecotrust jest stosowany we wszystkich płytkach dywanowych.

Zużyte sieci rybackie i inne przemysłowe odpady służą do produkcji przędzy, z której wykonujemy wiele naszych wykładzin. Sieci to jedna dziesiąta śmieci zalegających w oceanach, dryfujące miesiącami i zagrażające morskim organizmom. Gdy zostaną zebrane, są czyszczone i rozłożone na cząsteczki, by powstała z nich trwała i odporna przędza – zarówno zregenerowana, jak i nadająca się do regeneracji.

Inspiracje surowością Ziemi

Wyrzeźbione przez starożytne siły, skały są odciskiem palca historii Ziemi. Niosąc ciężar stuleci, każdy kamień to podróż przez czas i krajobraz, tak niezmierzone, że niemożliwe dla nas do objęcia myślą. Poprzez ich nieśmiertelne istnienie są obiektem wielu mitów i legend, a ich wielkość potwierdza, że jesteśmy tylko nieznacznym epizodem w tej sejsmicznej historii.

Wbrew pozornej statyczności, twarz kamienia, opierając się żywiołom, w istocie ciągle się zmienia, by finalnie poddać się naturze. Chyląc się ku chtonicznemu chaosowi, rozpad kamienia tworzy nową strukturę, a wody wymywają minerały o szklących się barwach. Wiecznie się przemieszczając, powierzchnia Ziemi przeobraża swoją twarz i odkrywa nowe piękno.

Wzory Mark Of Time

W kolekcji Mark of Time wielopoziomowa konstrukcja pętelkowa tworzy rzeźbioną teksturę, w której odbija się kolizja powłok Ziemi. Odchylone, chaotyczne i organiczne elementy łączą się, by zdefiniować dwa współistniejące wzory, Bedrock i Landslide, które mogą być wykorzystane oddzielnie lub razem, by stworzyć dramatyczną ekspresję na powierzchni podłogi.