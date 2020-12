Świąteczne trendy dla biur

– Nadchodzące Święta będą inne niż zwykle. Być może stąd wynika potrzeba zwrócenia się ku tradycji. W tym sezonie bożonarodzeniowym zauważamy wielki powrót czerwieni przełamanej naturalną zielenią jodłowych i świerkowych gałązek – zauważają eksperci z Ministerstwa Zieleni, którzy omawiają dla nas świąteczne trendy panujące w dekoracji wnętrz biurowych.

REKLAMA

Tegoroczne trendy świąteczne dają powody do radości. Dominują kompozycje tworzone z naturalnych elementów – czy to w tradycyjnej wersji zielono-czerwonej, czy też bardziej nowoczesnej, stawiającej na złoto i biel.

Zwrot w kierunku tradycji

Gałązki drzew iglastych to nie jedyne, choć bardzo istotne źródła naturalnej zieleni w bożonarodzeniowych dekoracjach. Używa się także tradycyjnie jemioły, ostrokrzewu, a w mniej oczywistych kompozycjach – nawet bluszczu. Spotkamy też gałązki brzozy, wierzby oraz... bukszpanu.

Zieleń towarzyszy w tym sezonie czerwieni. Jej źródłem są – ponownie – zwłaszcza rośliny. W kompozycjach wykorzystuje się żurawinę, rajskie jabłka, owoce ostrokrzewu. Efektownym akcentem są też długie czerwone świece.

Dzięki pięknu czerwieni w tegorocznym sezonie świątecznym króluje czerwona poinsecja, czyli gwiazda betlejemska. O ile w poprzednich latach dużą popularnością cieszyły się jej białe odmiany, w tym roku zauważamy, że wielu naszych klientów do swoich biur wybiera te uchodzące za bardziej tradycyjne, czerwone gwiazdy betlejemskie. Ich wielką zaletą, oprócz oczywistych walorów estetycznych, jest łatwa pielęgnacja. Wracają także tak zwane kaktusy bożonarodzeniowe, znane powszechnie jako grudniki, które pięknie kwitną właśnie w okresie Świąt.

Szarość wchodzi do gry

Kilka ostatnich sezonów przyzwyczaiło nas do dominacji bieli, srebra i złota w dekoracjach świątecznych. W tym roku biel nadal cieszy się dużą popularnością, jednak jej towarzystwem są przede wszystkim szarości. To właśnie kolorystyka bieli i szarości jest najczęściej wybierana przez naszych klientów w dekoracjach choinek do biur.

Zarówno w aranżacjach choinek, jak i w przeróżnych stroikach, dominują dekoracje wykonane z naturalnych elementów, takich jak kora, mech, szyszki, laski cynamonu, drewno, kłębki bawełny. Spośród bardziej nowoczesnych propozycji często wybierane są kompozycje w szkle. Do nich także dodajemy naturalne elementy, by ocieplić ich nowoczesny klimat. Bardzo efektywnie wyglądają gwiazdy betlejemskie posadzone w przezroczystym naczyniu wypełnionym mchem oraz korą.

Plastik nie mieści się w trendach

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne Boże Narodzenie w zakresie dekoracji biur (a także domów) będzie powrotem do tradycji i natury. Warto rozszerzać świadomość ekologiczną również na choinki i wybierać te w donicach, które po sezonie świątecznym możemy posadzić w ogrodzie lub oddać do fundacji zajmujących się dawaniem drugiego życia świątecznym drzewkom. Przy ich wyborze należy zwrócić uwagę, by ich system korzenny nie był uszkodzony. W przeciwnym wypadku drzewko nie będzie zdatne do przesadzenia wiosną, gdy ziemia nieco odmarznie. Choinka powinna stać z dala od źródeł ciepła, natomiast po okresie świątecznym powinniśmy przestawić ją w chłodne – lecz widne – miejsce i podlewać w razie potrzeby.

Niezależnie od tego, czy w świątecznej aranżacji naszego biura zdecydujemy się na tradycyjną czerwień, czy bardziej nowoczesną biel i szarość, sięgajmy po naturalne materiały. Plastik zdecydowanie nie mieści się w trendach.

Jeszcze jedna rzecz jest w tym roku szczególnie ważna. Jeszcze bardziej niż zwykle naszego wsparcia potrzebują lokalne formy. Wybierajmy zatem bombki od polskich producentów, które niejednokrotnie zachwycają kunsztem i precyzją wykonania, a choinki kupujmy w polskich szkółkach.