Szkło - sposób na różnorodność we wnętrzach

Szkło to niezwykle ciekawy materiał, który coraz częściej z powodzeniem wykorzystywany jest w aranżacjach wnętrz. Można wydrukować na nim niemal wszystko, począwszy od miejskich oraz roślinnych motywów, przez urzekające fotografie, aż po spersonalizowane grafiki. Sprawdzi się także doskonale jako mozaika czy element dekoracyjny podkreślający indywidualny charakter wnętrza.

Szklane inserta są atrakcyjnym uzupełnieniem kolekcji płytek ceramicznych. Dzięki właściwościom i walorom estetycznym tego materiału, ich zastosowanie wniesie lekkość do pomieszczenia, zachowując jednocześnie wyrazistą i żywą kolorystykę. Można je układać na całych powierzchniach ścian lub wykorzystać jako elementy dekoracyjne ich niewielkich fragmentów.

Od roślinnych inspiracji po miejskie klimaty

Szklane inserta, gdzie motyw liści przesłonięty jest przez unoszącą się nad lasem mgłę znajdziemy w kolekcji Taiga Ceramiki Paradyż. Dla osób ceniących takie rozwiązania, polski producent przygotował także kolekcję Natura/Naturo inspirowaną egzotyczną przyrodą. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji z kolei w czarnych dekoracjach ze szkła kolekcji Golden Hills zatopiono złote żyłki, łącząc modny kolor ze strukturą płytki ceramicznej. Zespół projektowy Ceramiki Paradyż czerpał inspirację nie tylko z natury, ale także z różnorodności miejskich przestrzeni. Oprócz kolorów butelkowej zieleni oraz granatu, charakterystycznym elementem kolekcji Urban Colours są zaprojektowane przez Agnieszkę Biernat szklane heksagony pokryte złotem. Ich niepowtarzalny, orientalny wygląd nada każdemu pomieszczeniu artystycznego klimatu. Ceramika Paradyż posiada w swoim portfolio także heksagonalne lustra, które ułożone w kształcie plastra miodu, doskonale łączą się zarówno z białą płytką, jak i elementami drewnianymi czy cementowymi.

Niezwykłe mozaiki szklane

Mozaiki swoim kształtem i elegancją od lat urzekają kolejne pokolenia. Charakteryzują się wyjątkową różnorodnością geometrycznych wzorów i kolorów, dzięki którym stają się prawdziwą biżuterią wnętrz. Ich zastosowanie pozwala stworzyć trójwymiarowy efekt na ścianie lub zapewnić interesujący kontrast między płytkami, a pozostałymi elementami dekoracyjnymi pomieszczenia. Uniwersalna mozaika szklana Verde Paradyż Garden to połączenie dwóch obecnie bardzo poszukiwanych elementów w wystroju wnętrz - modnej butelkowej zieleni i jodełki. Niewielki rozmiar szklanych elementów pozwala stworzyć wysublimowany akcent na fragmencie ściany lub wyznaczyć zupełnie oddzielną strefę. Srebrzyste szkło z grafiką drewna to z kolei propozycja dla miłośników połączenia elementów natury z nowoczesnymi rozwiązaniami. Mozaika Ramones Paradyż Brown rozjaśnia przestrzeń, dzięki czemu na pozostałej części możemy postawić na ciemniejsze płytki w odcieniach beżu, brązu lub szarości. Przejrzysta złota mozaika Paradyż Gold o kostkach różnej wielkości, doskonale wpisze się we wnętrze z wykorzystaniem wielkoformatowych płytek o wyglądzie ciemnego marmuru.

Indywidualny charakter wnętrz

Bardzo ciekawym rozwiązaniem na stworzenie spersonalizowanego wnętrza są wydruki na szkle. Współczesna technologia pozwala na dokładne odwzorowanie najmniejszego detalu nawet na wielkoformatowych taflach, wiernie oddając nasycenie i głębię kolorów. Takie rozwiązanie sprawia, że grafiki świetnie znajdą zastosowanie nie tylko w mieszkaniu, ale też w biurach czy obiektach inwestycyjnych. Do montażu wystarczy użyć kleju do płytek ceramicznych, umieścić panele na specjalnych dystansach, użyć metalowych uchwytów lub zamocować szkło bezpośrednio w ramie.