Szkło w meblach. Modne połączenie funkcjonalności i estetki

Szkło używane jest w meblarstwie od setek lat świetnie sprawdzi się w praktycznie każdej przestrzeni. Dzięki nowoczesnym technologiom pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających i ekstrawaganckich projektów.

Ciężko jest sobie wyobrazić współczesność bez szkła. Świadczą o tym liczne fakty – np. w Stanach Zjednoczonych co roku zużywa się dziesięć milionów ton szkła. Jest ono powszechnie używane w szeroko rozumianej architekturze, oknach, używa się go również jako materiału wykończeniowego i konstrukcyjnego mebli.

Szklane elementy w meblach znane są od setek lat, ale dopiero rozwój technologii produkcyjnych w dwudziestym wieku otworzył przed nimi nieznane wcześniej możliwości. Nie zmienia to faktu, że we wcześniejszych stuleciach szkło również było popularnym materiałem w meblarstwie. Dla przykładu, caryca Katarzyna miała szklane drzwi, ściany, łuki i kolumny w swoim pałacu w Carskim Siole, a rosyjscy szklarze wykonali szklane łoże dla szacha Persji w 1824 roku.

Szkło pozwala wprowadzić do wnętrza świeżość i nowoczesność, więc nie powinno dziwić, że było jednym z ulubionych materiałów dwudziestowiecznych projektantów. Używali go twórcy art deco i moderniści, świetnie również odnalazło się we współczesnych stylach wnętrzarskich, takich jak skandynawski czy minimalistyczny.

Najsłynniejsze szklane projekty

W meblarstwie szkło najczęściej używane jest do produkcji stołów. Jednym z najsłynniejszych jest zaprojektowany przez Isamu Noguchiego stolik kawowy znany jako stół Noguchi. Łączył on w sobie obłą, biomorficzną szklaną taflę z krągłymi, drewnianymi nogami i był jednym z największych sukcesów Herman Miller, znanej w USA firmy meblarskiej. Również Oscar Niemeyer, słynny brazylijski architekt, znany z projektu Brasilii, wykonał stoły i biurka na zlecenie włoskiej firmy Estel. Są one uznawane za arcydzieła minimalistycznego dizajnu.

Ze szkła można tworzyć nie tylko stoły, ale również krzesła. Słynne jest, wykonane w całości ze szkła, krzesło Shiro Kuramaty. Serię szklanych krzeseł wykonał również Guillermo Santoma, kataloński projektant . Jak widać, szkło może być nie tylko jednym z materiałów, może również być głównym tworzywem konstrukcyjnym mebla.

Żeby móc zaspokoić potrzeby i kreatywność projektantów, branża szklarska cały czas pracuje nad rozwijaniem swoich technologii i produktów, które z powodzeniem spełniają coraz to bardziej wyszukane gusta i wymagania rynku. Jednym z nich jest Pilkington Optiwhite™, bezbarwne szkło o obniżonej zawartości żelaza. Jest to jeden z produktów najchętniej wykorzystywany w meblarstwie z uwagi na swoją bezbarwność, co ma ogromne znaczenie m. in. wszędzie tam, gdzie widoczne są krawędzie.

Szkło ożywi każde wnętrze

Rozwiązania takie jak Pilkington Optiwhite™, dzięki wysokiej przepuszczalności światła oraz dużej transparentności jest w stanie rozświetlić każdą przestrzeń i wprowadzić do niej żywą grę świateł. Użyte w gablotach lub drzwiczkach uwydatni ukryte za szklaną przegrodą przedmioty, a użyte w stołach lub blatach jest w stanie pięknie je wyeksponować, nadając wnętrzu elegancji i charakteru.

Szkło hartowane sprawdzi się w łazienkach i kuchniach, gdzie może posłużyć jako materiał na płytki czy kafelki – mówi Magdalena Skoczyńska, Strategic Sales & VAP Manager Pilkington Polska. – Jego wysoka wytrzymałość sprawia, że świetnie sprawdzi się również jako półka. Jest odporne na działanie wody, jak też ciepła. Dodatkowo, jest łatwe do utrzymania w czystości, co bezpośrednio przekłada się na jego popularność w pomieszczeniach narażonych na zabrudzenie. Jednakże, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać go w meblach do salonu czy sypialni.