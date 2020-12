Technologią w wirusa. Nowe sposoby od polskiego producenta

Specjalne urządzenie-boks do dezynfekcji wykorzystujące promieniowanie UV i fale elektromagnetyczne, a także szklana przegroda chroniąca przed wirusami to odpowiedź polskiej firmy, ML System, na pandemię koronawirusa.

REKLAMA

Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, renomowana jednostka biotechnologii, zajmująca się badaniami mikroorganizmów, na podstawie przeprowadzonych testów potwierdziła skuteczność działania w pełni automatycznego urządzenia do dezynfekcji od ML System. We wnioskach ogólnych ekspertyzy przygotowanej przez nienależnych ekspertów wskazano, że w warunkach, w których prowadzono eksperymenty, skuteczność urządzenia w zabijaniu testowanych szczepów mikrobów dochodzi do 98 proc.

- Urządzenie działa w oparciu o wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne. Neutralizuje wszelkiego rodzaju patogeny, w tym te wywołujące chorobę koronawirusową

COVID-19. Usuwa bakterie, wirusy i grzyby z powierzchni szklanych, papierowych, metalowych czy tworzyw sztucznych, zapewniając jednocześnie całkowite bezpieczeństwo dla dezynfekowanych materiałów, np. banknotów. Uruchomiliśmy wstępnie ofertę na rynku i już widzimy spore zainteresowanie produktem - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Urządzenie znajdzie swoje zastosowanie w: służbie zdrowia, biurach, sektorze bankowym, administracji publicznej, hotelach i restauracjach oraz przemyśle. Specjalnie zaprojektowana architektura wnętrza urządzenia z wykorzystaniem warstw refleksyjnych i odpowiednich źródeł fali elektromagnetycznej (EM) z zakresu UV powoduje, że proces dezynfekcji trwa zaledwie 30 sekund. Dodatkowo, fala elektromagnetyczna jest rozpraszana wewnątrz komory w taki sposób, by proces dezynfekcji powierzchni zachodził równomiernie. Urządzenie nie generuje żadnych zanieczyszczeń, a dzięki zintegrowanemu systemowi zabezpieczeń wyłącza się samoczynnie np. przy wykryciu otwartej pokrywy.

W kwietniu bieżącego roku ML System wprowadziła na rynek szklaną przegrodę – w wersji aktywnej i pasywnej – chroniącą przed wirusami. Przegroda znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w przychodniach medycznych oraz aptekach. W wariancie aktywnym spółka oferuje szybę, która impulsowo, cyklicznie, nagrzewa się do temperatury ok. 75 stopni Celsjusza, likwidując zarazki. Warto podkreślić, że dostępne na rynku szkło antybakteryjne nie jest skutecznym narzędziem w walce z wirusami. W przegrodach zastosowano szkło bezpieczne, a w wersji pasywnej, w celu ułatwienia bezpośredniej komunikacji, zamontowano dodatkową szybę.