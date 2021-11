Technologia wkracza do biurowców

Echo Investment wyposaża swoje budynki w inteligentne technologie, które ułatwią poruszanie się po obiektach czy np. rezerwację miejsc parkingowych. Jednym z takich obiektów jest West 4 Business HUB we Wrocławiu.

Biurowiec West 4 Business HUB we Wrocławiu zostanie wyposażony w innowacyjną technologię.

Wdrażana w budynkach Echo Investment aplikacja mobilna Zonifero umożliwi m.in. prowadzenie komunikacji z pracownikami poszczególnych firm, rezerwację sali konferencyjnej czy miejsca parkingowego; posłuży także za kartę wejściową.

Biurowiec West 4 Business HUB we Wrocławiu zostanie wyposażony w innowacyjną technologię. Dopełnieniem pakietu rozwiązań w ramach wprowadzonego przez Spółkę programu „Piątka dla bezpieczeństwa” będzie zastosowanie aplikacji Zonifero w pierwszym z czterech etapów inwestycji. Aplikacja została stworzona po to, aby zwiększać poczucie komfortu i bezpieczeństwa najemców w trakcie korzystania z przestrzeni biurowych.

Umożliwia ona prowadzenie komunikacji z pracownikami poszczególnych firm, zarówno w kontekście usprawniania biurowej rzeczywistości, jak i działań antycovidowych, takich jak zachowywanie dystansu, czy przeprowadzanie dezynfekcji.

Pierwszy etap wrocławskiej inwestycji to ponad 14 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Docelowo cały kompleks ma liczyć 80 tys. mkw. Zonifero pomoże wdrożyć w budynku rozwiązania mające zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy najemców, również w ramach modelu pracy hybrydowej ich pracowników

- We współpracy z Zonifero przygotowaliśmy i wdrożyliśmy aplikację mobilną w biurowcu West4 Business Hub we Wrocławiu. Dzięki niej pracownicy naszych najemców mogą za pomocą jednego kliknięcia na ekranie smartfona wykonać wiele codziennych biurowych czynności, takich jak rezerwacja sali konferencyjnej, zaproszenie na spotkanie, czy zgłoszenie usterki. Jest to jedno z wielu rozwiązań, które wprowadziliśmy w ostatnich latach by przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii podnieść komfort pracy naszych najemców – mówi Katarzyna Kubicka, Dyrektor Regionalna w dziale biur w Echo Investment.

Zonifero ułatwi biurową codzienność na wiele różnych sposobów. Integracja z czytnikami kodów QR pozwoli na bezpieczne wejście do budynku i zarządzanie dostępami. Pracownicy będą mogli bezproblemowo zarezerwować zarówno biurko, jak i salę konferencyjną na spotkanie, czy miejsce parkingowe z poziomu aplikacji. Dostanie się na teren budynku będzie możliwe dzięki wirtualnemu tymczasowemu identyfikatorowi z kodem QR, który można wyświetlić na ekranie telefonu bez konieczności rejestracji na recepcji.

– Funkcjonalności Zonifero, które rozwijaliśmy jeszcze przed pandemią były wynikiem rosnącej popularności rozwiązań PropTech, ale również stały się odpowiedzią na potrzeby związane z bezpieczeństwem w nowej rzeczywistości pracy hybrydowej. Inwestycja West4 Business Hub jest doskonałym przykładem tego, jak cały budynek można wyposażyć w rozwiązania nie tylko sprzyjające bezpieczeństwu, ale także zachowujące niezbędne w pracy biurowej więzi społeczne pomiędzy pracownikami – mówi Jacek Ratajczak CEO Zonifero.

Analiza danych dostarczanych przez Zonifero, dotyczących m.in. sposobu użytkowania przestrzeni przez pracowników biur i ich obłożenia w określonych porach, stworzy szansę na generowanie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacyjnych.

Echo Investment we współpracy z Zonifero zaoferuje najemcom West4 Business Hub innowacyjne rozwiązania pozwalające jeszcze bardziej efektywnie zaplanować pracę w biurze i sprawnie wdrożyć odpowiedni model, np. hybrydowy.