Technologie w służbie higieny. Nowoczesne produkty do łazienek

W dzisiejszym świecie szczególną uwagę zwracamy na higienę rozwiązań stosowanych we wnętrzach. Producent wyposażenia łazienek ma do zaoferowania nowoczesne produkty na miarę czasów.

REKLAMA

Nowością na rynku są zaawansowane i bezdotykowe przyciski spłukujące Laufen. Przyciski są ze szlachetnego szkła, w kolorach bieli lub czerni. W minimalistycznej formie idealnie prezentują się w łazience wyposażonej w produkty Laufen.

Obecnie łazienka może być higieniczna jak nigdy dotąd. Rewolucyjne podejście do higieny oferują toalety myjące Navia lub Riva Laufen w połączeniu z bezpiecznymi przyciskami bezdotykowymi. Elektroniczne przyciski spłukujące AW3 i AW4 to inteligentne rozwiązanie, które można uruchamiać albo poprzez zbliżenie dłoni lub automatycznie (tylko model czarny). Riva to jedyna toaleta myjąca z czyszczeniem termicznych instalacji wewnętrznych. Zarówno Navia i Riva oferują nam komfortową higieną osobistą zapewniając przy tym minimalistyczny europejski design.

Riva podbiła serce również samego projektanta Petera Wirza, z biura projektowego Vetica; który stworzył cieszącą się popularnością kolekcję Laufen Pro oraz zaawansowaną technologicznie toaletę myjącą cleanet Riva. Serię Alessi One i toaletę myjącą Riva projektant ma u siebie w domu.