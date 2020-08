Tekstylia we wnętrzach: szlachetny jedwab

Jedwab od setek lat wykorzystywany jest w aranżacji wnętrz. Dziś największym uznaniem cieszą się jedwabne tkaniny o drobnych niedoskonałościach – najbardziej autentyczne i absolutnie naturalne.

Jedwab przywykło się uważać za synonim luksusu i elegancji. I słusznie. Tyle tylko, że to tylko część prawdy o tej tkaninie, która od wieków wykorzystywana jest w modzie i aranżacji wnętrz, a mimo to wciąż zaskakuje i przyciąga uwagę.

W zależności od odmiany, splotu i tekstury, jedwabna przędza daje przeróżne efekty. Może mienić się w atłasowej satynie, płóciennej tafcie lub doskonałej organzynie stanowiąc przepiękną, kunsztowną oprawę okien. Może zaskakiwać fantazyjnym wzorem na zdobiących ściany tapetach albo gwarantować gładkość i miękkość poduszek i pościeli. Może również zaskakiwać drobnymi „niedoskonałościami”, które podkreślają jej autentyczność i naturalność. I właśnie te ostatnie rodzaje jedwabnych tkanin cieszą się dziś wyjątkową popularnością.

Odpowiadając na trend powrotu do natury i rosnące zainteresowanie tkaninami z w aranżacji wnętrz, Dekoma nieustannie poszerza swoją ofertę jedwabi. Wśród nich warto zwrócić uwagę na dwie tkaniny wyróżniające się swoją autentycznością i urodą podkreślona przez drobne nieregularności. Są to Indian Silk i Yamir.

Autentyczność widoczna gołym okien

Indian Silk to ręcznie tkany jedwab typu szantung. Wykonany jest z przędzy o nieregularnej grubości, dzięki czemu wyróżnia się charakterystycznymi zgrubieniami – niepowtarzalnymi węzełkami i zadziorkami, które dodają mu uroku. Dostępny jest w wielu efektownych odcieniach, ale z uwagi na to, że barwiony jest naturalnie, poszczególne partie mogą różnić się nasyceniem koloru. Indian Silk serce kradnie przede wszystkim wyjątkową miękkością – przyjemny w dotyku, wręcz zaprasza do głaskania, dlatego polecany jest m.in. do tapicerowania poduch i poduszek.

Nieco inny charakter ma Yamir – najszlachetniejszy, jedwabny produkt w kolekcji Dekoma. Ta gładka tafta z delikatnymi zgrubieniami przędzy, zaskakuje estetyczną subtelnością i lekkością. Dostępna w szerokości 137 cm fantastycznie wygląda w oprawie okien – zwłaszcza tych wielkogabarytowych. Tu sprawdza się zarówno w starannym udrapowaniu, jak również – a może nawet bardziej – kiedy jest delikatnie muskana przez wiatr. Yamir występuje w szerokiej palecie obejmującej 50 kolorów. Co ważne jednak, podobnie jak Indian Silk i większość jedwabnych materiałów, ma niską odporność na światło i promieniowanie UV – pod jego wpływem może zmienić odcień lub spłowieć. Dlatego też bezwzględnie wymaga podszewkowania – najlepiej tkaniną blackoutową. Wówczas nie tylko jest bardziej wytrzymała, ale łatwiej ją ułożyć i udrapować.

Niezależnie od tego, który rodzaj jedwabiu wybierzemy, możemy być pewni, że jego zastosowanie pozwoli nam stworzyć atmosferę przytulności i elegancji. To doskonały sposób na uzupełnienie wnętrza.