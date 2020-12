To będą pierwsze tego typu drzwi na świecie

Drzwi przesuwne wyposażone w przezroczysty wyświetlacz komercyjny OLED – taki będzie efekt współpracy dwóch marek: z branży automatyki drzwiowej i globalnego producenta m.in. telewizorów i smartfonów.

Nowy produkt stanowi połączenie przezroczystego wyświetlacza komercyjnego OLED (model 55EW5G), zintegrowanego systemu SuperSign do zarządzania treściami oraz automatycznych, szklanych drzwi przesuwnych szwedzkiej firmy Assa Abloy Entrance Systems. Rozwiązane umożliwić ma wygodny, bezdotykowy dostęp do budynków lub wydzielonych obszarów, a także zapewni nowe sposoby witania klientów, komunikowania się z pracownikami czy dyskretnego prezentowania treści reklamowych i marketingowych.

Dzięki technologii WRGB firmy LG samoświecące piksele matrycy OLED pomagają uzyskać obraz o wiernie odwzorowanych kolorach, wyjątkowej jasności oraz wysokim kontraście. Przezroczysty OLED LG może być rozbudowywany, co pozwala na łatwe dostosowanie go do różnorodnych stref wejściowych.

Ponadto przestrzeń za przezroczystym panelem jest dobrze widoczna, dzięki czemu drzwi harmonizują się z otoczeniem, a jednocześnie wyświetlają użyteczne informacje. Solidna konstrukcja z hartowanego szkła w połączeniu z automatycznymi drzwiami przesuwnymi firmy zagwarantować ma trwałość oraz podwyższony poziom bezpieczeństwa.