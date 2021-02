To najszybsza w Warszawie stacja do ładowania aut elektrycznych

W budynku Royal Wilanów przy ulicy Klimczaka 1 w Warszawie do użytku została oddana pierwsza w Warszawie stacja super szybkiego ładowania samochodów elektrycznych o mocy sięgającej 100 kW.

REKLAMA

Nowa, czterostanowiskowa, ogólnodostępna stacja ładowania aut elektrycznych działa od 22 lutego. To w tej chwili jedyne miejsce o takich parametrach (mocy 100 kW) w Warszawie, przystosowane do obsługi wszystkich, a nie tylko wybranych modeli samochodów. Stacja zlokalizowana jest na poziomie -1, w ramach parkingu podziemnego budynku usługowo-biurowego Royal Wilanów, położonego w centralnym punkcie dzielnicy – naprzeciwko wilanowskiego ratusza. Zaletą stacji są aż cztery stanowiska ładujące, co umożliwia zasilenie do czterech pojazdów jednocześnie. Dwa z nich dysponują szybkim złączem typu DC CCS, pozostałe posiadają złącze standardowe typu AC.

Korzystanie ze stacji jest odpłatne - aby to zrobić, należy pobrać mobilną aplikację Ecotap Poland i ustawić preferowaną metodę płatności. Jest dostępna zarówno w AppStore i Google Play, a bezpośredni odnośnik do niej znajduje się także w aplikacji Royal Wilanów. Korzystanie ze stacji jest odpłatne. Koszt 1kWh dla użytkowników Ecotap Poland wynosi 1,80 PLN. Po naładowaniu pojazdu system wysyła użytkownikowi wiadomość oraz dodatkowo oferuje jeszcze 15 darmowych minut na powrót i odpięcie pojazdu od zasilania. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 0,50 PLN/min. Co ważne, w trakcie korzystania ze stanowisk ładujących nie trzeba uiszczać dodatkowej opłaty parkingowej. Aby zostać z niej zwolnionym, należy walidować bilet w Biurze Obsługi Parkingu Royal Wilanów. Ze stacji ładowania może skorzystać każdy, przez 24h na dobę, niezależnie od tego czy jest klientem bądź użytkownikiem Royal Wilanów. Za technologiczną stronę przedsięwzięcia odpowiada firma Arinea, która zaprojektowała, dostarczyła i zainstalowała to rozwiązanie.

– Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że rozwijając ofertę Royal Wilanów i udostępniając kolejną usługę, możemy wspierać bliskie nam wartości, czyli ekologię i zrównoważony transport. Samochody elektryczne w tych kwestiach znacząco wygrywają ze swoimi odpowiednikami zasilanymi paliwem. Popularyzacja tego rozwiązania jest niezmiernie ważna dla środowiska i walki z coraz mocniej odczuwalnym w Warszawie problemem smogu – mówi Kinga Nowakowska, członek zarządu i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park, zarządcy Royal Wilanów. – Choć w naszej usłudze czas i koszt ładowania będą zależne od modelu i rodzaju samochodu, to dzięki mocy prądu sięgającej 100 kW będzie można naładować auto znacznie szybciej, niż na standardowych stacjach. W tym czasie można załatwić wszystkie swoje najpotrzebniejsze sprawy w ramach oferty usługowej czy handlowej, którą zapewnia Royal Wilanów. Sklepy, restauracje, punkty usługowe, salony kosmetyczne, wyjątkowa zewnętrzna strefa rekreacyjna - proponujemy unikatową i różnorodną ofertę, którą także sukcesywnie wzbogacamy o nowości – podsumowuje K. Nowakowska.

Royal Wilanów funkcjonuje od 2015 roku. To wysokiej klasy budynek biurowy z rozbudowaną funkcją usługowo-handlową - można tu zrobić zakupy, zjeść posiłek, ciekawie spędzić czas, a także załatwić większość codziennych spraw. Z tego powodu z infrastruktury i oferty obiektu korzystają również chętnie mieszkańcy okolicznych osiedli, dla których ze względu na m.in. rekreacyjną przestrzeń wokół budynku, Royal Wilanów pełni funkcję lokalnego, dzielnicowego placu i miejsca spotkań.