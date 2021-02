Trendy 2021: kolor ochry wzbudza emocje

W trendach wnętrzarskich od zawsze było miejsce dla rdzawych odcieni, lecz ten wzór daje możliwość zupełnie nowych rozwiązań. Decore Ocra to mieniące, rdzawe akcenty na szarym, industrialnym tle.

REKLAMA

Wzór Decore Ocra to wyjątkowe połączenie kolorystyczne, w którym znajdziemy paletę odcieni ochry, które przechodzą od pomarańczowych aż po rdzawe i brunatne tony by na końcu zostać zespolone z industrialną szarością. Gra kolorów tworzy niepowtarzalną strukturę, która jest ujęta w matowym wykończeniu płyt. Ze względu na połączenie pozornie odmiennych kolorów wzór jest jednocześnie surowy, wręcz szorstki, a także pełen życia i inspirujący, co sprawia, że nie pozostaje obojętny.



Decore Ocra na pierwszy rzut oka przyciąga matową powierzchnią, a przy kolejnym podejściu zachwyca nietuzinkowym zestawieniem kolorystycznym. Wiodących właściwości tego konglomeratu kwarcowego jest wiele, jednak najczęściej jest on doceniany za wytrzymałość, plamoodporność, higieniczność, a także przyjemną w dotyku, niemalże „skórzaną” powierzchnię. Ta właściwość, dodatkowo podkreślona jest matowym wykończeniem – nowoczesnym rozwiązaniem z charakterystycznym niewielkim połyskiem.

Wzór Decore Ocra to wzór wpisujący się w cechy stylu industrialnego i loftowego, w których rządzi minimalizm i prostota, a także ciekawe i stylowe dodatki. Bogata paleta barw, która jest zestawieniem analogicznych kolorystyk pozwala, by wykonane z Decore Ocra elementy – blaty kuchenne, łazienkowe, okładziny ścienne stanowiły motyw przewodni nowoczesnych aranżacji. Pomieszczenia, w których ją zastosujemy, będą idealnie współgrać ze skórzanymi tapicerkami, meblami wykonanymi z drewna, a także metalowymi, grafitowymi i złotymi akcentami. W celu ożywienia wzoru, warto pomyśleć nad nietuzinkową roślinnością w postaci obrazu z mchu bądź wkomponowanego w pomieszczenie pnącza. W aranżacjach z wykorzystaniem Ocry, nie należy obawiać się niebanalnych form – wzór wdzięcznie uwypukli zarówno ozdobne schody, jak i obrazy w finezyjnych ramach. Dodatkowe możliwości projektowe są możliwe dzięki różnym grubościom płyt, w których występuje wzór – otrzymamy slaby zarówno o grubości 20 i 30 mm w rozmiarze 320 x 160 cm.