Trendy 2021: odpowiedzialny design mebli

Odpowiedzialność będzie jednym z kluczowych zagadnień dla designu 2021 roku. Niewątpliwie również na branży meblarskiej spoczywa odpowiedzialność za przyszłość naszej planety. Coraz częściej obok estetyki i wygody zwracamy również uwagę na to, z czego został wyprodukowany mebel.

REKLAMA

Miniony rok z pewnością został zapamiętany jako miesiące walki z pandemią. 2020 to również czas, gdy jako konsumenci i nabywcy różnorodnych dóbr mieliśmy czas na selekcję tego, co jest nie tylko dobre dla nas, ale również dla natury, o której ogromnym znaczeniu przypomnieliśmy sobie w ostatnich miesiącach. W związku z pragnieniem odnalezienia się w nowej rzeczywistości w naturalny sposób wyklarowały się dwie ważne dla konsumentów wartości. Wolność, którą cenimy jak nigdy dotąd oraz szeroko pojęta odpowiedzialność – nie tylko za nas samych, ale i bliźnich oraz naturę.

Niewątpliwie na branży meblarskiej spoczywa odpowiedzialność za przyszłość naszej planety. Nasze dochody i jakość życia rosną. Co sezon jesteśmy w stanie wymienić nie tylko zawartość naszych szaf, ale również dekoracje w naszych domach. Nikogo nie dziwi częsta zmiana wystroju wnętrz. Cenimy jakość, komfort użytkowania, innowacyjne rozwiązania, a coraz częściej to, w jaki sposób dane meble są produkowane.

Naturalny już nawyk segregowania odpadów przekłada się na nasze codzienne wybory – zakupu zdrowej żywności, ubrań z recyklingu czy poszukiwania ich w second-handach. Myśl o tym, że nie chcemy zaszkodzić naturze przebija się do wszystkich stref życia. Także do tego, jak wyposażony i umeblowany jest nasz dom. Nieodłącznym elementem przysługującej nam wolności w wyborach jest odpowiedzialność za przyrodę, także podczas zakupów designerskich mebli do naszego domu.

Kupuj i rób dobrze naturze

Ograniczenia w przemieszczaniu się i dostępie do usług lub w skrajnych przypadkach do produktów spowodowały, że wolności doszukujemy się w innych obszarach naszego codziennego funkcjonowania, m.in. w tym, jak możemy urządzić nasze domowe wnętrze. Rosnący trend zero waste oraz ekologiczna świadomość zawężają pole manewru dla tych klientów, którzy czują się odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Poczucia wolności w ilości zakupów mebli nie chce odbierać marka GO.CE Design, która intensywnie pracuje nad odwróceniem trendu w dotychczasowej aranżacji wnętrz. Konsumpcjonizm przy wyposażeniu domowych przestrzeni nie musi wiązać się ze złym wpływem na przyrodę. Wystarczy zastosowanie odpowiednich materiałów, dzięki którym nie tylko można często zmienić wystrój mieszkania, ale również przyczynić się w ten sposób do redukcji śladu węglowego.

– W domu już nie tylko odpoczywamy, ale również pracujemy i uczymy nasze dzieci. To najważniejsza dla nas przestrzeń, dlatego ważne jest, by odzwierciedlała nas samych. Dzisiejszy klient ceni nie tylko jakość i wysokiej klasy design produktu, ale również to, w jaki sposób został on wyprodukowany. Słyszymy często o redukcji śladu węglowego, którą podejmują różne światowe firmy. Jak się okazuje, na naszym rodzimym rynku możemy znaleźć ofertę, która już to ważne dla świata zadanie wykonała. Zastosowanie drewna Oxytree to nowy tor, który wyznaczyliśmy w meblarstwie – mówi Hernan Gomez, projektant mebli GO.CE Design.