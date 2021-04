Trendy 2021: pop-art we wnętrzach

Kolorowy styl pop art od lat ma wielu zwolenników. Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata, podpowiada jak wprowadzić go do aranżacji wnętrz.

Intensywne i soczyste barwy, odważne dodatki inspirowane kulturą masową i motywy znane z reklam i kultowych obrazów to główne założenia stylu pop-art. Niezmiennie od 60 lat gości we wnętrzach, a w 2021 roku szczególnie zyskuje popularność.

Pop-art wnosi optymistyczny nastrój i energię do wnętrza oraz pozwala na zabawę formą, oraz kolorami. Wykorzystane w tym stylu barwy powinny być odpowiednio zróżnicowane i nasycone. Dominują przede wszystkim intensywne czerwienie, pomarańcz, soczysta zieleń i wyrazista żółć. Istotną rolę odgrywają również niebanalne formy – meble o nietypowych, geometrycznych kształtach oraz nieoczywiste zestawienia takie jak, proste krzesła w połączeniu ze szklanym żyrandolem, czy puszyste kolorowe tekstylia na welurowej sofie.

Ponadto pożądane są wszelkie dodatki i dekoracje: obrazy, świeczki, ramki, a w szczególności plakaty na ścianę. Wzory rodem z komiksów doskonale prezentują się również na tekstyliach, kubkach do herbaty i filiżankach do kawy. W aranżacji pop-art powinny znaleźć się także rośliny – najlepiej, jeśli będą to duże okazy, które nie zostaną zdominowane przez inne barwy we wnętrzu.