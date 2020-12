Trendy 2021: projektowanie z poszanowaniem ekologii

Projektowanie z poszanowaniem ekologii i w zgodzie z otaczającą naturą to jeden z dominujących trendów w architekturze, budownictwie i aranżacji wnętrz na 2021. Duże przeszklenia otwierają dom na przyrodę, wykorzystują energię słoneczną, wpływają na doświetlenie pomieszczeń i pozwalają zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.

Okna panoramiczne – zachwyt w rozmiarze XXL

To niegasnący trend ostatnich lat, który rośnie z każdym rokiem – dosłownie i w przenośni. Nie tylko podbija serca kolejnych inwestorów i projektantów, ale wprowadza do wnętrz przeszklenia o coraz większych rozmiarach, sięgających często od podłogi aż po dach. Takie rozwiązanie zaciera granicę miedzy tym, co w środku i na zewnątrz, zapraszając do domu wschody i zachody słońca, zachwycające widoki czy sielski obrazek z ogrodem w tle. Własne dzieło sztuki zmieniające się wraz z porą roku – na wyciągnięcie ręki!

Ale to nie wszystko – okna panoramiczne optycznie powiększają pomieszczenia, co doskonale wpisuje się w trend oddychających przestrzeni pozbawionych niepotrzebnych podziałów. Dziś ściany odchodzą do lamusa, a w ich miejsce pojawiają się nowoczesne, estetyczne, duże przeszklenia. Niezależnie od tego, czy stawiamy na ponadczasowe scandi, współczesny minimalizm czy harmonijne wabi-sabi – wspólnym mianownikiem staje się światło.

ECLAZ – w zgodzie z naturą

Z otwarciem przestrzeni na otaczający świat wiąże się kolejna, niezwykła zaleta stosowania dużych przeszkleń – bezmiar promieni słonecznych wpadających do wnętrz. To zaś idealnie wpisuje się w kolejny trend nadchodzących sezonów – projektowania z poszanowaniem środowiska, racjonalnego wykorzystania energii i szeroko rozumianego nurtu eco-friendly.

Więcej naturalnego światła to nie tylko podkreślenie atutów kompozycji – montaż pakietów szybowych o dobrze dobranych parametrach zapewni dodatkowo pełen komfort termiczny oraz przyczyni się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie. To, co kiedyś wydawało się jedynie ekologicznym kaprysem i zaledwie jedną z możliwości, dziś staje się normą. Moda na odpowiedzialne projektowanie ma się coraz lepiej.

– Szyby zespolone ECLAZ gwarantują nawet do 20% poprawy wydajności energetycznej w porównaniu z najlepszymi oknami dostępnymi obecnie na rynku i zapewniają komfort termiczny również zimą. Wartość przenikania ciepła dla szyby ECLAZ plasuje się na poziomie Ug=0,5 W/m2K, a współczynnik przepuszczalności energii słonecznej wynosi w tym przypadku g=60% (w pakiecie dwukomorowym) – podkreśla Maciej Mańko, Marketing Manager Saint-Gobain Building Glass Polska.

– Dzięki wysokiemu współczynnikowi przenikania światła (Lt=77%) szkło ECLAZ wpuści do pomieszczeń więcej promieni słonecznych i efektownie je rozjaśni. Z kolei brak efektu lustra sprawi, że granice między wnętrzem a otoczeniem ulegną zatarciu, przez co będzie wydawać się ono większe – dodaje ekspert.

Nowoczesne okna? Less is more!

Mniej znaczy więcej – to zasada, która będzie przyświecać projektowaniu stolarki w nadchodzącym roku. Nowoczesne okna do domu powinny posiadać smukłe ramy, ukryte w coraz węższych profilach okucia oraz pozbawioną podziałów taflę szkła. Im większe okno i niczym niezakłócona powierzchnia, tym lepiej.