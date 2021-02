Trendy 2021: zwrot ku tradycji i powrót do natury

Początek roku to inspirujący czas, w którym projektanci, wykonawcy i miłośnicy pięknych wnętrz mają mnóstwo pracy. Wypatrują nowych tendencji, podpatrują trendsetterów i gorączkowo dyskutują nad kolorem roku niedawno wybranym przez Instytut Pantone. Jakie trendy odegrają najistotniejszą rolę w 2021 roku?

Zwrot ku tradycji

W niespokojnych czasach szukamy oparcia w tym, co dobrze znane, sprawdzone i bliskie sercu. Dlatego urządzając mieszkania w tym roku jeszcze chętniej sięgniemy po przedmioty vintage, m.in. dekoracyjnie fornirowane meble z PRL-u, jakie część z nas pamięta z domów ukochanych dziadków, lub po prostu modele o klasycznym designie, jak choćby cieszący się niesłabnącą popularnością fotel uszak. Wiekowe szafy, komody czy krzesła doskonale przecież współgrają z nieśmiertelnym stylem skandynawskim, choć preferowane będą raczej te rustykalne niż pałacowe. We wnętrzach zaś, które odwołują się do elegancji spod znaku modern classic, korzystnie zaprezentują się meble będące przykładem szyku epok dawniejszych i nie tak znowu dawnych, od eklektyzmu i secesji, przez art déco, cenione dziś wzornictwo powojenne, aż po wchodzący w modę design lat 90. XX wieku. I choć wystrojem można i warto bawić się swobodnie, aby całość aranżacji zyskała szlachetny charakter, potrzeba odpowiedniej bazy. W tej roli niezmiennie od stuleci najlepiej sprawdza się drewniana podłoga. Tradycyjny walor ma m.in. tekowa deska podłogowa, której brąz daje poczucie solidności oraz podłogi dębowe np. model Rivaner – wyglądający niczym z wiejskiego siedliska – oraz White Pearl, kojarzący się z posadzką świeżo wyszorowaną i zapastowaną, jak w starym domu z tradycjami.



Urok jasnego drewna

Jasne odcienie drewna już przed dekadą przełamały monopol ciemnych mebli, podłóg i drzwi. Kojarzyły się wtedy jednak wyłącznie z bezpretensjonalnym, młodzieńczym stylem skandynawskim – odpowiednim raczej do pierwszego mieszkania niż do rodzinnego domu. Teraz jest inaczej. Przypomnieliśmy sobie, że jasny dąb, jesion czy buk może być niezwykle eleganckim tworzywem wszelkich realizacji w mieszkaniu czy domu. I to zarówno w wydaniu mini – heksagonalnym półek czy blatów stolików kawowych, ale i maxi. Znakomitym dowodem na to są cieszące się coraz większym powodzeniem dwa rodzaje podłogi parkietowej: Jodełka Honey o ciepłej, złocistej barwie miodu oraz Deco Line Vanilla, chłodniejsza, przypominająca odcieniem kawę z mlekiem. Obie można znaleźć w ofercie marki DLH, obie też reprezentują typ tzw. jodełki francuskiej, w której poszczególne klepki mają zakończenia ścięte pod kątem 45 stopni. Kształt szewronu nadaje im szyku rodem z paryskiej kamienicy, jednak za sprawą półpołysku zupełnie niezobowiązujący. To czyni je uniwersalną bazą dla realizacji w najróżniejszych stylach i konwencjach – nie tylko mniej lub bardziej klasycznej elegancji. To już najwyższy czas, by przejść na jasną stronę mocy!



Szarość w nowych zestawieniach