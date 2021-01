Trendy aranżacyjne na 2021 rok: stawiamy na dywany

Na przestrzeni lat dywan, z praktycznego dodatku ewoluował w pełnoprawny, ważny element aranżacji wnętrza, po który chętnie sięgają projektanci i dekoratorzy specjalizujący się nie tylko w urządzaniu prywatnych mieszkań i domów, ale także biur, hoteli czy restauracji. Jakie dywanowe trendy proponują znane światowe marki na 2021 rok?

REKLAMA

W aranżacji wnętrz dywany są używane od setek lat. Kiedyś stosowano je przede wszystkim ze względów praktycznych, dziś – w parze z funkcjonalnością, czyli ochroną podłogi i ocieplaniem pomieszczenia, idą także dekoracyjność i fantastyczne wzornictwo. Mnogość stylów, wzorów i kolorów sprawia, że od kilku lat obserwujemy wielki powrót dywanów, nie tylko na salony.

Natura zawsze w modzie

Dużą popularnością cieszą się dywany naturalne i na pewno nie zmieni się to w ciągu najbliższych miesięcy. Wykonane z wełny, bawełny czy jedwabiu, a także z włókien bambusowych lub eukaliptusowych, nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników oraz – co niezwykle istotne – są bezpieczne dla środowiska i podlegają recyklingowi. Naturalne włókna są wytrzymałe, ich kolorystyka długo się utrzymuje. Również w kontekście wzornictwa natura jest trendy – neutralne, stonowane kolory ziemi są ponadczasowe i pasują do niemal każdego wnętrza.

Odwołania do przeszłości

Popularne kilka dekad temu perskie wzory wracają do łask. Przed laty najchętniej wybierane były te w odcieniach bordo lub beżu, dziś – charakterystyczne dla danych regionów wzory Afgan, Bidjar, Kashmir i inne, są dostępne w szerokiej palecie barw. Ręcznie tkane z doskonałej jakości wełny, wyłącznie w małych, wyspecjalizowanych warsztatach, w których kunszt tkacki przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, charakteryzują się wysoką jakością. Sprawdzają się zarówno we wnętrzach nowoczesnych, jak i nawiązujących do stylu vintage.

Dywany w perskie wzory (i nie tylko) doskonale nadają się również do… powieszenia na ścianie. Takie zastosowanie dywanu daje świetny efekt wizualny, a także przyczynia się do poprawy akustyki w pomieszczeniu. Jak podkreśla Magdalena Pieniek, B2B Account Manager w CARPETS & MORE, firma oferuje wyjątkowe produkty ze względu na zamiłowanie właścicielki do sztuki – współczesne dywany są piękne niczym dzieła słynnych malarzy. Koncepcja dekorowania ścian dywanami jest jej więc bardzo bliska.

Nietypowe kształty i wzory

Myli się ten, kto myśli, że dywany są nudne. Silnym trendem 2021, który z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom nieszablonowych wnętrz, są dywany o nietypowych kształtach. Kwiaty, zwierzęta, figury geometryczne i nieregularne formy, a nawet znaki zodiaku, w połączeniu z piękną kolorystyką zachwycą odbiorców ceniących oryginalność. Równie ciekawym, choć nieco mniej „szalonym” wyborem, są dywany o zróżnicowanej wysokości runa, dzięki której zyskują trójwymiarową, interesującą powierzchnię.