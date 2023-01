Trendy wnętrzarskie 2023: zrównoważone projektowanie i natura

Trendsetterzy, architekci i projektanci wskazują, że 2023. będzie rokiem zrównoważonego projektowania.

Rok 2023 będzie rokiem zrównoważonego projektowania

Dobrze zaplanowana przestrzeń to jeden z wielu trendów wnętrzarskich 2023.

Wpływ na trendy w projektowaniu wnętrz mają stale modna stylistyka skandynawska oraz nowe kierunki takie jak japandi.

Zamiast kupować tańsze meble, „na chwilę”, staniemy się bardziej selektywni w kwestii tego, co umieszczamy w naszych domach.

Trendsetterzy, architekci i projektanci wskazują, że 2023. będzie rokiem zrównoważonego projektowania. Coraz częściej wybieramy opcje przyjazne dla środowiska, ponieważ znaczenie odpowiedzialności za planetę i idące za tym świadome wybory wyposażenia, zaczynają zajmować główne miejsce w kierunkach aranżacji wnętrz. Korzystanie z produktów codziennego użytku, mebli i materiałów produkowanych z poszanowaniem zasobów natury, to ważne i aktualne tematy w każdej dziedzinie, a trendy wystroju wnętrz na rok 2023 naturalnie za nimi podążają.

Wraz z rozwojem współczesnego wzornictwa, projekty wnętrz odchodzą od elementów, które mogą wydawać się zbyt nienaturalne. Kolory stają się łagodniejsze i przyjemniejsze dla oka, a architekci płynnie łączą wnętrza domów z otoczeniem za oknem. Trendy na najbliższy rok przynoszą o wiele więcej takich połączeń, jednocześnie skupiając się beżach, delikatnych brązach i kolorach ziemi. Spokojny charakter mebli do salonu, sypialni, jadalni i ogrodu w takich odcieniach ​​przywołuje w naszych głowach uczucie spokoju i wytchnienia. Właściciele większych domów i apartamentów zaczynają poszukiwać dodatkowej przestrzeni na aktywności takie jak joga czy medytacja.

W stronę hygge

Przemyślany układ funkcjonalny zawsze ma pierwszoplanowe znaczenie we wnętrzach. Swoboda ruchu jest niezbędna w budowaniu pozytywnej atmosfery w domu. Preferujemy przestrzeń ponad „natłok wyposażenia” i dążymy do maksymalnie prostej i funkcjonalnej komunikacji. Kierujemy się ku przyjemnie zaoblonym i zapraszającym formom mebli - wskazuje Ida Mikołajska, współwłaścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio.

Ida Mikołajska, współwłaścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio.

Dobrze zaplanowana przestrzeń to jeden z wielu trendów wnętrzarskich 2023, na które wpływ mają stale modna stylistyka skandynawska oraz nowe kierunki takie jak japandi. Stoliki kawowe z serii Madrid, Expose, stoły jadalniane o organicznych kształtach jak Alicante, Kingston, Ottawa, czy łukowe lampy oferowane przez BoConcept to tylko niektóre z przykładów wyposażenia obecnych na rynku już jakiś czas, ale wciąż wpisujących się w aktualne trendy. Ciekawym pomysłem jest to, żeby wraz z początkiem roku przeprowadzić jedynie delikatny retusz wnętrza, a nie generalną wymianę wyposażenia - mówi Kamil Maślanka z BoConcept.

Kamil Maślanka z BoConcept, fot. Marta Kieliszczyk

Przemyślane zakupy w zgodzie z naturą

W tym roku zaczniemy inwestować więcej w wyposażenie wnętrz wysokiej jakości, które będzie nas cieszyć przez bardzo długi czas. Zamiast kupować tańsze meble, „na chwilę”, staniemy się bardziej selektywni w kwestii tego, co umieszczamy w naszych domach. Wszystko po to, by nie uszczuplać domowego budżetu, wymieniając psujące się wyposażenie co kilka lat.

Wybierając sofę, kierujemy się już nie tylko formą, ale zwracamy uwagę na to, jak jest wykonana i dobieramy odpowiednią tkaninę. Wcześniej Polacy tego nie dostrzegali i kupowali gotowy mebel w taniej sieciówce, co nie jest ekologiczne. Kupowanie bezsensownych produktów ze względu na ich cenę jest w finale droższe, ponieważ ich przydatność jest krótka i zaśmieca naszą planetę. Dziś już to wiemy, te materiały nie posłużą długo, więc stawiamy na jakość, edukację i świadomość w tym kierunku. Zatem naszym zdaniem rok 2023 będzie czasem, w którym postawimy na ekologiczne produkty dobrej jakości - dodają Ada Skwira i Małgorzata Liebhart, właścicielki pracowni WZ Studio.

Ada Skwira i Małgorzata Liebhart, właścicielki pracowni WZ Studio, fot.PionPoziom

Zaczynamy dostrzegać pozytywne efekty bycia bliżej natury, zwracając naszym klientom uwagę na trend biophilic design, który wprowadza do wnętrz część świata przyrody i podążającego za nią codziennego komfortu przebywania we wnętrzu miłym dla oka. Wykorzystanie materiałów, takich jak nowozelandzka wełna Wellington, bardzo odporna ceramika, fornir w kolorze ciemnego lub naturalnego dębu, nadaje przestrzeni pożądanego stylu i charakteru - mówi Kamil Maślanka.

Miękkie umeblowanie

Trend projektowania sof i foteli w tkaninach bouclé pojawił się we wnętrzach już jakiś czas i wciąż zdobywa nowych zwolenników. Jeden z ukochanych materiałów projektantów świat potraktował jako źródło komfortu i domowego ciepła. Wytrzymały materiał obiciowy, występujący najczęściej w odcieniach beżu, kremu i delikatnego brązu, zaczął pojawiać się także w wielu bestsellerowych liniach i kolekcjach BoConcept.

Jego popularność nie spada, począwszy od zastosowania na niewielkich fotelach Charlotte, do ogromnych zestawów sof modułowych, takich jak Modena czy Carmo. Wyjątkowa tekstura tkaniny wraz z formą mebla zapewniają komfort, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Są również bardzo uniwersalne i bardzo dobrze komponują się z takimi materiałami jak naturalne drewno czy tkaniny w innych odcieniach. Zmieszane z metalicznymi akcentami, stanowią najbardziej pożądane w tym sezonie zestawienie.