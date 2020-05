Ultracienki telewizor niczym dzieło sztuki

LG wprowadza na rynek pięć nowych modeli telewizorów z linii OLED 2020, wśród których znalazł się model telewizora o wyjątkowo smukłej formie. Zawieszony na ścianie przylega do niej niczym obraz.

REKLAMA

Wśród nowości z linii OLED 2020, jakie LG wprowadza na Polski rynek znalazł się model GX Gallery. Jest to niespotykany dotąd na rynku model o niecałych dwóch centymetrach głębokości ze wszystkimi podzespołami schowanymi w obudowie, bez konieczności wyprowadzania ich na zewnątrz.

Uzyskanie minimalistycznego wyglądu jest możliwe dzięki matrycy OLED, która nie wymaga dodatkowego podświetlenia, a dzięki temu może zachować niespotykaną smukłość wzornictwa. Co więcej uchwyt do powieszenia modelu LG OLED GX został zaprojektowany jako wnęka w jego obudowie, dzięki czemu telewizor przylega do ściany niczym obraz, dopasowując się do wystroju każdego wnętrza.