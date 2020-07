Urok ognia na zewnątrz. Designerskie paleniska ogrodowe

Migoczące płomienie ogniska tworzą wyjątkową, niezwykle kameralną i ciepłą atmosferę. Nie da się jej odtworzyć za pomocą sztucznych świateł. Nowoczesne designerskie paleniska ogrodowe pozwalają cieszyć się urokiem ognia, będąc jednocześnie efektownym outdoorowym meblem.

Marka Kratki stworzyła linię nowoczesnych palenisk ogrodowych, które pozwalają cieszyć się pięknem ognia w każdym ogrodzie, na tarasie czy trawniku.

Wolnostojące paleniska, wykonane z najwyższej jakości materiałów, można ustawić w dowolnym miejscu, nie naruszając struktury podłoża. W portfolio polskiej marki znalazły się paleniska ogrodowe inspirowane pięknem matematycznego świata (model Triangle) w kształcie trójkąta czy sześcioboku (model Hex). Miłośnikom klasycznej elegancji z pewnością przypadną do gustu paleniska o bardziej tradycyjnej konstrukcji np. czary (Goblet) czy patery (Sunny). Na uwagę szczególnie zasługują modele Pyramid oraz Erizo. Ten pierwszy przenosi nas do świata samych faraonów, drugi z kolei inspirowany jest jeżem (z hiszp. erizo – jeż). W nowoczesnym designie liczy się wolność kreacji i sztuka tworzenia tak, by jednocześnie zaskakiwać formą i komfortem użytkowania.