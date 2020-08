Urządzamy domowe biuro. To warto wiedzieć

Wielu z nas po zakończeniu wakacji będzie w mniejszym lub większym stopniu kontynuować swoją przygodę z pracą z domu. To często impuls do zmian, które sprawią, że w swoim domowym biurze poczujemy się jeszcze lepiej. Wystarczy kilka niezawodnych trików, aby urządzić stylowe i funkcjonalne home office.

Problem nr 1: bałagan na biurku / Rozwiązanie: tablica kreatywna

Na nią w uporządkowany sposób przeniesieść można bałagan w dokumentach i inspiracjach. Już samo działanie pomoże nie tylko w posortowaniu dokumentów i pomysłów, ale także pozwoli nadać zadaniom odpowiedni priorytet. Trudno oczekiwać otwartości umysłu jeżeli każdy dzień rozpoczyna się od znalezienia kawałka wolnej przestrzeni na biurku.

Problem nr 2: „mój gabinet źle wygląda na wideokonferencjach” / Rozwiązanie: zagospodarowanie ściany za plecami

Najłatwiej stworzyć galerię pasujących do siebie obrazów, zdjęć i grafik (czasami firmy oferują już gotowe zestawy kilkunastu wydruków z ramami). To, co najważniejsze, to wielkość galerii, która rozmiarem powinna idealnie wpisywać się w ekran komputera.

Problem nr 3: „podczas pracy męczy mi się wzrok” / Rozwiązanie: od czasu do czasu skupianie wzroku na zieleni

W domowym biurze warto zadbać o obecność roślin. I to niezależnie od tego, czy będą to kwiaty cięte, czy też doniczkowe – będą działać tak samo kojąco. Przy okazji zadbać można o estetykę ich oprawy. Współcześnie wazony to prawdziwe małe dzieła sztuki, które doskonale odzwierciedlają aktualne trendy w designie, takie jak np. linearne trendy głów, terakota czy lastryko. Podobne tendencje możemy także zauważyć w szerokim asortymencie osłonek na doniczki.

Problem nr 4: domowe biuro "psuje" wystrój mieszkania / Rozwiązanie: akcesoria biurowe jak dekoracje

Zszywacz, nożyczki, spinacze, stojak na przybory i systemy do segregowania i przechowywania dokumentów są na biurku niezbędne. Od nas zależy jednak jak będą wyglądać. Wszystkie one mogą być naprawdę piękne, bo designerskie akcesoria biurowe to obszar coraz chętniej eksplorowany przez projektantów. Drobne przedmioty, takie jak np. spinacze, trzymać można w ozdobnych szkatułkach. Dokumenty segregować we wzorzystych organizerach. Warto zwrócić też uwagę na nowoczesne akcesoria do telefonu, takie jak słuchawki i ładowarki bezprzewodowe – producenci prześcigają się teraz w tym, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla oka.

Radzi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing Polska