Urządzenia UVC we wnętrzach pomogą w walce z koronawirusem

Urządzenia UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza znajdują się już w kilku lokalizacjach w Polsce, w tym m.in. w kompleksie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park. Teraz zagraniczne testy potwierdziły ich skuteczność w zwalczaniu koronawirusa.

Signify wraz z Innovative Bioanalysis, certyfikowanym przez CAP, CLIA, AABB Laboratorium Referencyjnym w Costa Mesa (Kalifornia) przeprowadzili badania, które potwierdzają skuteczność urządzeń UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza w zakresie dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

Urządzenia UV-C do odkażania górnych partii powietrza (tzw. Upper Air) dezaktywowały 99,99% wirusa SARS-CoV-2 w powietrzu w pomieszczeniu[1] w ciągu 10 minut, a po 20 minutach poziom wirusa był poniżej poziomu wykrywalnego[2].

– W oparciu o nasze rozumienie tego, w jaki sposób promieniowanie UV-C dezaktywuje patogeny, spodziewamy się, że dezynfekcja za pomocą promieniowania UV-C będzie miała podobny wpływ na różne mutacje genetyczne (SARS-CoV-2) – powiedział Sam Kabbani, Dyrektor Naukowy w Innovative Bioanalysis.

– Wyniki testów przedstawiają skuteczność urządzeń UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza oraz ich istotny wkład, jaki mogą wnieść w walkę z koronawirusem i przyszłymi wirusami – powiedział Harsh Chitale, Dyrektor Działu Rozwiązań Cyfrowych w Signify. – Pokazuje to, że urządzenia UV-C do zastosowania w górnych częściach pomieszczenia mogą być skutecznym środkiem zapobiegawczym dla organizacji, które poszukują sposobów na zapewnienie swoim gościom, klientom i pracownikom otoczenia wolnego od wirusów.

Firma Signify w 2020 roku ośmiokrotnie zwiększyła produkcję promienników UV-C, aby wesprzeć walkę z koronawirusem. Nabyła również firmę GLA, aby uzupełnić swoje portfolio o urządzenia do dezynfekcji powietrza w górnych partiach pomieszczeń. Od tego czasu firma zainstalowała urządzenia UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza w kilku lokalizacjach, m.in. w Polsce w kompleksie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, natomiast na świecie urządzenia UV-C od Signify znajdują się u sprzedawców detalicznych EDEKA Clausen w Niemczech, sieci dm na Słowacji oraz w klubie Rugby Union Harlequins w Wielkiej Brytanii.

Wysokość, na której zainstalowane są urządzenia, w połączeniu z ich konstrukcją, pozwala na dezynfekcję powietrza w trakcie jego przepływu w pomieszczeniu, nawet jeśli przebywają w nim ludzie. Wentylacja mechaniczna i/lub konwekcja naturalna przenosi zdezynfekowane powietrze

z powrotem do dolnej części pomieszczenia. Dodatkowo, osłony i optyka w urządzeniach zostały zaprojektowane tak, aby zapobiec przypadkowej ekspozycji na promieniowanie UV-C osób znajdujących się w pobliżu[3].

[1] Badania przeprowadzono w pomieszczeniu o wymiarach 8’x8’x10’, spełniającym normy Biosafety Level 3.

[2] Zgodnie z wynikami uzyskanymi z testu laboratoryjnego przeprowadzonego przez Innovative Bioanalysis, laboratorium referencyjne CAP, CLIA, AABB z certyfikatem bezpieczeństwa, w pomieszczeniu o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Więcej informacji można znaleźć w raporcie z badań dostępnym tutaj.

[3] Skuteczność biobójcza źródeł promieniowania UV-C jest proporcjonalna do czasu ekspozycji mikroorganizmu na źródło promieniowania UV-C i jego intensywność. W związku z tym, do efektywnego działania urządzeń UV-C Signify do dezynfekcji górnych partii powietrza wymagany jest odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniu (który może być osiągnięty poprzez wymuszony przepływ powietrza lub konwekcję naturalną).