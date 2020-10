W bydgoskim centrum handlowym stanęła maszyna do odkażania zakupów

W bydgoskim centrum handlowym warszawska firma postawiła maszynę do odkażania zakupów, podaje portal Bydgoszcz.naszemiasto.pl. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w kraju.

W galerii handlowej Focus przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy stanęła maszyna do odkażania zakupów. Klienci centrum handlowego będą mieli okazję jako pierwsi w Polsce przetestować jej działanie (na razie za darmo, później proces ma kosztować 3 złote). Postawiła ją firma OxyPoint-maszyny, wywodząca się z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Do urządzenia można wjechać wózkiem zakupowym i zdezynfekować jego zawartość. Maszyna odkaża produkty ozonem w wysokim stężeniu. Do jej działania potrzebny jest prąd i dostęp do tlenu. Proces odkażania trwa obecnie dwie minuty, ale już są plany jego skrócenia oraz montażu dodatkowych lamp UVC.