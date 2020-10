Wariacje na temat betonu w nowych kolekcjach płytek

Nowe kolekcje polskiego producenta płytek ceramicznych to przykład wairacji na temat modnego od kilku sezonów trendu na beton we wnętrzach. Tutaj beton połączono z inspiracjami naturą oraz specjalnymi technologiami zdobniczymi.

Ceramika Paradyż zaprezentowała kolejne trzy nowości produktowe z setu Home of Concrete. Są one przykładem wariacji na temat cieszącego się popularnością od kilku sezonów betonu i połączenia go z kamieniem.

Desertdust to płytki, których wzornictwo powstało z połączenia naturalnych barw zamkniętych w surowym betonie. Stonowane kolory gliny, grafitu i antracytu zostały przełamane odcieniami indygo oraz wtrąceniami połyskujących skalnych ziaren.

Kolekcję Industrialdust charakteryzuje betonowa struktura wzbogacona drobinami pyłu. Połączono w niej uniwersalne odcienie głębokiej szarości z grafiką ziarnistego cementu

W kolekcji Silkdust połączono dyskretny połysk zainspirowany drogocennym jedwabiem z surową subtelnością betonu. Piaskowe odcienie ocieplą wnętrze i stworzą pełną możliwości bazę do aranżacji w zgodzie z indywidualnym stylem. Pełną wolność ekspresji zapewnią też dostępne w kolekcji dekoracje o geometrycznym rysunku, inspirowanym szalunkiem.

Wszystkie trzy kolekcje są częścią zaprezentowanego pod koniec sierpnia nowego setu wdrożeń polskiego producenta - Home of Concrete, który został opracowany w oparciu o nowatorskie podejście do grafiki cementowej - concrete mix oraz zastosowanie specjalnych technologii zdobniczych.