Warszawska szkoła stawia na nanotechnologię w walce z wirusem

Trzy placówki edukacyjne warszawskiej szkoły niepublicznej, Monnet International School, zostały zabezpieczone przeciwko wirusom i bakteriom przy użyciu powłoki tytanowej. To kolejny podmiot, który zdecydował się na rozwiązanie Lumichem - po muzeach, w tym CN Kopernik, biurach w różnych miastach Polski, czy Kolejach Śląskich, które zabezpieczają w ten sposób swoje pociągi.

Szkoła Monnet zdecydowała się na wykorzystanie preparatu TitanSolid firmy Lumichem, opartego na nanotechnologii, który daje trwalsze efekty niż ozonowanie czy zwykła dezynfekcja. W ten sposób jeszcze przed „pierwszym dzwonkiem” zabezpieczono powierzchnie w budynkach przy ul. Stępińskiej 13, ul. Górskiej 7 i ul. Belwederskiej 6a, gdzie działają przedszkole, szkoła podstawowa i liceum oraz – w szkolnym busie.

TitanSolid to preparat oparty na nanotechnologii, zawierający opatentowaną formułę dwutlenku tytanu – który wywołuje proces naturalnej samodezynfekcji. Uruchamia się on pod wpływem dowolnego rodzaju światła, naturalnego lub sztucznego.

- Do naszych szkół i przedszkola chodzi łącznie ponad 300 dzieci. Chcieliśmy więc dobrze przygotować się na ich powrót, tworząc warunki, w których rozprzestrzenianie się wirusa jest maksymalnie ograniczone. Zabezpieczyliśmy więc powłoką tytanową miejsca i powierzchnie dotykane przez największą liczbę osób. Są to przede wszystkim tzw. miejsca styku, czyli klamki w drzwiach i oknach, włączniki światła, klawiatura komputerów w bibliotekach, pracowniach komputerowych, pokojach nauczycielskich, sekretariatach i klasach, a także panele dotykowe różnych urządzeń, m.in. kserokopiarek. Oprócz tego windy, blaty w sekretariatach oraz powierzchnie w toaletach, jak dozowniki mydła, krany, spłuczki. Bardzo ważnym kryterium wyboru rozwiązania była jego skuteczność oraz to, że środek, którym pokryliśmy powierzchnie, jest bezpieczny dla zdrowia dzieci i dorosłych – wyjaśnia Hanna Buśkiewicz-Piskorska, dyrektorka Monnet International School.

Preparat nałożony na dowolną powierzchnię pod wpływem światła zmienia bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje w dwutlenek węgla, wodę i proste jony nieorganiczne. To rozwiązanie oparte na zjawiskach zachodzących w przyrodzie.

TitanSolid jest jedynym na świecie rozwiązaniem bazującym na nanocząsteczkach dwutlenku tytanu, który wykazuje swoją aktywność w pełnym widmie światła naturalnego i sztucznego. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach i opatentowane. Utrzymuje on swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od aplikacji nawet na często używanych elementach, jak włączniki czy klamki, jest przy tym odporny na ścieranie i mycie z użyciem zwykłych środków czyszczących (bez chloru). Może być skutecznie stosowany na wszelkiego rodzaju podłożach, nie zmieniając ich koloru ani struktury. Dodatkowo, w zaaplikowanych pomieszczeniach TitanSolid oczyszcza powietrze, neutralizuje zapachy i likwiduje lotne związki organiczne (LZO).