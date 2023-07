Warszawski outlet z ładowarkami dla elektryków. Zasila je zielona energia

W warszawskim outlecie Factory Annopol uruchomiono

8 punktów ładowania aut elektrycznych, zasilanych zieloną energią.

Nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych zostały uruchomione na parkingu warszawskiego outletu Factory Annopol.

To osiem punktów ładowania zasilanych wyłącznie zieloną energią, pochodząca z farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Stacje w Factory Annopol są przystosowane do ładowania pojazdów z różnym rodzajami złączy. To cztery punkty DC ze złączami CCS oraz cztery punkty AC ze złączami Type2. Najmocniejsza z ładowarek o mocy 350 kW umożliwia doładowanie samochodu elektrycznego na kolejne 100 km w niespełna cztery minuty.

W warszawskim Factory Annopol uruchomiono8 punktów ładowania aut elektrycznych, zasilanych zieloną energią. fot. mat. prasowe

Prąd dostępny w punktach ładowania na parkingu to zielona energia, pochodząca z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Stacje są dostępne w godzinach otwarcia outletu, od godz. 10.00 do 21.00, w niedziele handlowe od godz. 10.00 do 20.00. Ich operatorem jest Polenergia eMobility, największa polska, prywatna grupa energetyczna.

Factory Annopol, podobnie jak pozostałe outlety naszej sieci, to obiekt zarządzany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem i wsparciem dla środowiska naturalnego - zarówno w zakresie wykorzystywanych technologii jak i bieżącego funkcjonowania. Uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych, zasilanych zieloną energią, bardzo dobrze wpisuje się w naszą filozofię działania, jednocześnie rozszerzając pakiet usług dodatkowych, towarzyszących zakupom i możliwych do zrealizowania w naszym centrum – mówi Paulina Korzeniecka, dyrektor Factory Annopol w Neinver.

Debiutowi stacji w Factory Annopol towarzyszy specjalna promocja cenowa na ładowanie pojazdów, która potrwa przez całe lato. W ramach oferty wakacyjnej #WakacjezPeM, do 31 sierpnia ceny za usługę ładowania na stacjach Polenergii zostały obniżone do 1,60 zł / kWh w punkcie AC i 1,99 zł/kWh w punkcie DC. W lipcu firma testuje również dynamiczne „Godziny z OZE”. Pomiędzy godz. 11.00 i 15.00 wszystkie stacje AC i DC są dostępne w tej samej, promocyjnej cenie 1 zł/kWh.

Factory Annopol jest zlokalizowane w północnej części Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkalnych, ale i stołecznej obwodnicy oraz dróg krajowych, prowadzących do okolicznych miejscowości. Na 19 700 m² powierzchni, centrum gromadzi ponad setkę salonów outletowych topowych marek lokalnych i światowych niemal wszystkich segmentów, w cenach obniżonych zawsze od 30% do 70%. To jeden z pięciu outletów najpopularniejszej marki tego formatu w Polsce.