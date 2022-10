Warszawskie centrum handlowe ze stacją ładowania elektryków

Na zewnętrznym parkingu galerii Sadyba Best Mall do dyspozycji klientów oddana została bezpłatna stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Klienci warszawskiego centrum handlowego Sadyba Best Mall mogą już bezpłatnie naładować swoje elektryczne auta w stacji ładowania pojazdów firmy ChargeEuropa.

Jest to pierwsza darmowa stacja w galerii należącej do Grupy Klépierre, a w planach jest instalacja kolejnych tego typu punktów w pozostałych centrach w Polsce należących do zarządcy.

Nowo otwarta stacja ChargeEuropa znajduje się na zewnętrznym parkingu galerii Sadyba Best Mall. Aby z niej skorzystać, należy pobrać aplikację PowerEV. Umożliwia ona zarezerwowanie złącza do ładowania do 15 minut przed rozpoczęciem ładowania. Na terenie parkingu galerii znajduje się również stacja ładowania GreenWay, z której klienci centrum korzystają już od 2019 r.

Młoda polska firma ChargeEuropa opiera swój model funkcjonowania na stacjach ładowania zintegrowanych z 65-calowymi ekranami reklamowymi. Przychody z reklam umożliwiają firmie niepobieranie opłat za naładowanie auta elektrycznego, a ich użytkownicy muszą pokryć jedynie koszty ewentualnych opłat parkingowych. Partnerami reklamowymi firmy są znane globalne marki.

Sadyba Best Mall wspiera transport przyjazny dla środowiska i miasta, mając jednocześnie na uwadze potrzeby swoich klientów. Wszystkie centra handlowe Klépierre zlokalizowane są w miejscach zapewniających szybki dostęp do komunikacji miejskiej czy postoju taksówek. Bezpośrednio przy centrach Sadyba Best Mall i Lublin Plaza funkcjonują również stacje rowerów miejskich.