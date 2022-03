Wiata solarna zaopatrzy w energię stadion The Sevens w Dubaju

Stadion The Sevens jest ośrodkiem, w którym odbywa się wiele rozgrywek sportów zespołowych. Teraz jego działalność przez niemal cały rok w energię zaopatrywać będzie wiata solarna.

Stadion The Sevens w Dubaju jest w pełni zasilany energią słoneczną, dzięki otwarciu pierwszego i największego w regionie kompleksu wiat solarnych, którego właścicielem i zarządcą jest Grupa Emirates.

Wiata będzie generować wystarczającą ilość czystej energii, aby zasilić całą działalność stadionu przez niemal okrągły rok.

Inne inicjatywy środowiskowe stadionu The Sevens obejmują nowoczesne systemy nawadniania, które wykorzystują wodę niezdatną do picia czy redukcję odpadów.

Wiata solarna, której oficjalne otwarcie uświetnił przewodniczący i dyrektor naczelny linii Emirates, Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, zapewnia zacieniony parking dla ponad 550 pojazdów, w tym 4 stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Ponadto wiata będzie również generować wystarczającą ilość czystej energii, aby zasilić całą działalność stadionu przez okrągły rok, z wyjątkiem tygodnia Emirates Dubai 7s, podczas którego potrzebne będzie dodatkowe zasilanie. Jest to największa impreza sportowa i lifestylowa w mieście.

Inne inicjatywy środowiskowe stadionu The Sevens obejmują nowoczesne systemy nawadniania, które wykorzystują wodę niezdatną do picia, redukcję odpadów, dzięki której 52% odpadów wytworzonych podczas Emirates Dubai 7s w 2021 r. zostało poddanych recyklingowi oraz wykorzystanie biodiesla, w celu dostarczenia energii. Podczas Emirates Dubai Sevens w 2021 r. prawie 30 000 litrów biodiesla zużyto do zasilania szeregu aktywności i udogodnień, w tym World Rugby Broadcast, namiotów rejestracyjnych i sędziowskich, szatni, saloników HSBC i bankomatów, a także świateł i bramek bezpieczeństwa przy wejściu głównym.

Nowa wiata solarna na stadionie The Sevens:

wykorzystuje 4500 paneli słonecznych na powierzchni 10 550 m2, aby już w pierwszym roku działalności wytworzyć 3,6 GwH czystej energii

zapewnia zacieniony parking dla 555 samochodów, w tym 4 punkty ładowania samochodów elektrycznych

zmniejsza emisje dwutlenku węgla (CO2) stadionu The Sevens o 1496 ton metrycznych rocznie

wytwarza wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilenia:

- oświetlenia 8 boisk z murawą, 6 boisk owalnych (zarówno z murawą, jak i z piaskiem) i 4 boisk wielofunkcyjnych

- 1042 lamp na wszystkich boiskach i kortach

- 256 lamp ulicznych

- 57 pomp wodnych i nawadniających w całym obiekcie

- 2 jednostek 300-tonowych agregatów chłodniczych

- budynku głównej trybuny, klubu dla graczy i pomieszczenia dla personelu

Stadion The Sevens jest ośrodkiem, w którym odbywa się wiele rozgrywek sportów zespołowych, gdzie, tylko w miesiącach zimowych, ponad 10 000 osób tygodniowo uprawia krykieta, piłkę nożną, rugby, siatkówkę i inne sporty na różnych kortach i boiskach. Podczas pandemii COVID-19 stadion The Sevens bezpiecznie i z powodzeniem gościł międzynarodowe drużyny i wydarzenia, takie jak treningi i mecze przygotowujące do rozgrywek olimpijskich, 2 edycje turniejów Emirates Dubai 7s w 2021 r., a ostatnio kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Rugby. Kiedy ZEA niedawno gościły IPL i T20 Cricket World Cup, stadion The Sevens przyjął również wiele wiodących drużyn krykieta. www.thesevensstadium.com.