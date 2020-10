Więcej niż remont. Sztuka renowacji zabytkowych budynków

Zabytkowe budowle stanowią wartość historyczną, mówią wiele o minionych czasach i kulturze, a także życiu danej społeczności. Warto o nie dbać nie tylko ze względów tożsamościowych, ale także czysto estetycznych. Odrestaurowane budynki to także szansa na zagospodarowanie istniejących obiektów, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Wiedza konserwatorów zabytków, architektów, konstruktorów, rzeczoznawców, a czasem i innych ekspertów jest potrzebna do przeprowadzenia renowacji starych budowli. Choć proces jest często długotrwały, efekt końcowy wynagradza wszelkie trudy – odrestaurowana biblioteka, odnowiony obiekt sakralny czy nowa odsłona kamienicy, która pamięta czasy wojny, cieszą oko nie tylko przechodniów, ale pozwalają także zachować jednolitość architektoniczną przestrzeni i stanowią żywy pomnik historii.

Odnawiać czy nie odnawiać? Oto jest pytanie. Trzeba je zadać na samym początku i ocenić stan substancji budowlanej, korzystając z pomocy fachowców, bo nie wszystko jest widoczne na pierwszy rzut oka. Osuszanie budynku, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, czyszczenie elewacji i prace instalacyjno-montażowe to w przypadku wielu budynków konieczność, dlatego przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, jaka jest prawdziwa wartość obiektu i czy renowacja będzie opłacalna czy może jednak lepiej wybudować nowy budynek od podstaw. Co warto jeszcze wziąć pod uwagę, rozważając odnowienie historycznego budynku?

Patrząc z tej perspektywy renowacja budynku, który ‘rokuje’ jest korzystniejszym rozwiązaniem niż postawienie nowego obiektu – mieszkańcy mogą ponownie korzystać z jego funkcji, a tereny zielone i obszary rekreacyjne zlokalizowane wokół pozostają niezmienione. Inwestycja wpisuje się także w ideę zrównoważonego rozwoju. Wreszcie – etapowa rewitalizacja pozwala na większą elastyczność finansową niż budowa nowego obiektu i łatwiej ją dopasować do posiadanych możliwości.

Konserwacja i odnawianie historycznych obiektów to prawdziwa sztuka – wymaga szerokiej eksperckiej wiedzy i dobrej znajomości technologii budowlanych. To więcej niż tradycyjny remont, dlatego wybór materiałów budowlanych powinien być także specjalistyczny. Co ważne powinny być dobrane tak, aby ich skład chemiczny był zbliżony do tych, które zostały użyte w oryginalnej konstrukcji budynku.

I tak, na przykład, do renowacji fasad, naprawy podmurówek, ale także tynków wewnętrznych posłużą specjalne masy szpachlowe, które wyróżniają się hydrofobową powierzchnią, odpornością na warunki atmosferyczne i mnogością zastosowań – np. Baumit multiContact MC W można użyć do scalenia elewacji przed malowaniem, z kolei Baumit HaftMörtel HM 50 może pełnić rolę zarówno szpachli renowacyjnej i elewacyjnej, jak i zaprawy poprawiającej przyczepność czy warstwy zbrojonej. W przypadku renowacji obiektów zabytkowych warto pomyśleć o wyborze materiałów, które sprawdzą się na zawilgoconych murach i pozwolą odtworzyć oryginalną strukturę powierzchni (zaprawy-obrzutki renowacyjnej, tynki uszczelniające podziemne części budynku czy podkładowe tynki wyrównujące).

Dzięki właściwie dobranym systemom renowacyjnym możemy uporać się z wilgocią, ubytkami i zniszczeniami w odnawianym budynku, ale to nie wszystko. Przede wszystkim wygrywamy z upływającym czasem, oddając światu perełkę, która zachwyca tak samo, jak przed laty, pisząc jej nową historię.