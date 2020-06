Wiejska sielanka w klimacie slow life, czyli moda na styl rustykalny

Odnajdziemy tu wszystko to, co naturalne i praktyczne. W pozornej prostocie z łatwością możemy odkryć cechy innych stylów, takich jak skandynawski lub prowansalski. Styl rustykalny to zresztą także droga życia, w której ceni się środowisko naturalne i celebruje drobne przyjemności.

– Styl rustykalny kojarzy się nam z tradycyjnym dworkiem lub wiejską chatą. Taki dom ma w sobie wiele uroku, który wynika z bezpośredniej obecności przyrody. Elementy wiejskiego stylu można także wpleść w miejską przestrzeń, czyniąc ją bardziej swojską i udomowioną. W tym ostatnim przypadku należy jednak postępować bardzo ostrożnie, starannie dobierając meble i dodatki, a także umiejętnie łącząc stare elementy z nowymi – wyjaśnia Marta Kmošenová z Bonami.pl.

Postarzane drewno

W aranżacji dominuje drewno – stare lub na takie wyglądające. Duży dębowy stół, kredens po babci lub sosnowe łóżko pasują tutaj doskonale. Warto pamiętać o tym, że drewnianym meblom rustykalnego charakteru dodają wszelkie niedoskonałości. Pożądane są więc sęki, słoje, nierówne wybarwienie czy pęknięcia. W przypadku starych desek pojawiają się one naturalnie, nowym z pomocą przychodzą specjalne techniki mechanicznego postarzania drewna.

Można też zastosować przecierkę, czyli taką metodę malowania drewna, która eksponuje spodnie warstwy farby. Dzięki temu drewniane kredensy, komody, krzesła i stoły wyglądają na dużo starsze niż są w rzeczywistości. Przecierkę stosuje się najczęściej na tych fragmentach, które naturalnie szybciej się starzeją, czyli na krawędziach, wystających elementach ozdobnych i blatach (styl shabby chic). Istnieją też bardziej agresywne metody stylizacji drewna. W stylu chippy look na całą powierzchnię nakłada się kilka warstw farb, każdą w innym intensywnym kolorze. Przecierki są dużo bardziej widoczne, a sam postarzany mebel wygląda na mocno nadszarpnięty zębem czasu. Farba łuszczy się, a nawet schodzi.

– W poszukiwaniu drewnianego kredensu lub komody warto wybrać się na targ staroci – radzi Marta Kmošenová. – Przy wyborze zwróćmy uwagę na elementy ozdobne, jak fronty z plecionką czy przeszklenia. Na rynku są też dostępne meble, do produkcji których wykorzystano drewno z odzysku, pochodzące ze starych skrzyń i palet. Naturalne szczeliny i pęknięcia dodają mu wyjątkowego uroku. To klimat, który trudno skopiować.

Wiklina, żeliwo i naturalne tekstylia

Drewno polubi się z wikliną, kamieniem, żeliwem i naturalnymi tkaninami, na przykład lnem, wełną i perkalem. W doborze materiałów ważne są bezpretensjonalność i prostota. W oknach sprawdzą się gustowne zazdrostki. Zamiast dywanu lepiej będzie wyglądać kolorowy kilim. Na stół można położyć lniany obrus, na półki koronkowe serwetki, na krzesła i ławy – miękkie poduchy w delikatne wzory kwiatowe, ludowe symbole, paski lub kropki. Elementem dekoracyjnym mogą być też szklane butelki (na przykład ze szkła z recyklingu), miotła, witki brzozowe, a nawet stare wiadra i balie, w których teraz zagoszczą ulubione kwiaty.