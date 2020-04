Wielkanocne inspiracje pełne nawiązań do natury

Marka 9design z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przygotowała pakiet inspiracji. Nie zabrakło motywów florystycznych i nawiązań do świata przyrody.

Wiemy, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą nieco inne niż zwykle, więc tym bardziej zadbajmy, by do naszych domów zawitała wiosenna, radosna atmosfera. Czasem wystarczy kilka drobnych przedmiotów zestawionych ze sobą w ciekawe połączenia kolorów i struktur – w tym sezonie stawiamy na neutralne szarości i beże z akcentami złota, musztardy i morskich tonów niebieskości oraz turkusu.

Dekoracja wielkanocnego stołu nie musi być wcale wystawna, by podkreślić uroczystą atmosferę tego czasu. Warto zadbać o detale, ale zachować w tym wszystkim autentyczność i postawić na naturę.

Piękna zastawa, dobrej jakości szkło czy stylowe bibeloty nawiązujące do symboli wielkanocnych w towarzystwie budzących się do życia hiacyntów albo gałązek forsycji w zupełności wystarczą do stworzenia uniwersalnej i przyjemnej aranżacji.