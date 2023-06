Wirtualna rzeczywistość w pracy architekta. Hanna Pietras opowiada o korzystaniu z VR

Technologia VR jest wykorzystywana w projektowaniu wnętrz, aby zapewnić klientom imponujące, w pełni zwizualizowane wrażenia. Korzysta z niej z powodzeniem arch. Hanna Pietras.

VR szybko stała się nieocenionym narzędziem do wizualizacji w całym procesie projektowania, ponieważ wspiera współpracę między architektami, a klientami.

Wirtualna rzeczywistość umożliwia lepszą wizualizację i doświadczanie efektów podczas pracy, a także daje szansę na eksperymentowanie oraz obserwowanie natychmiastowego efektu.

Kiedy słyszysz termin „rzeczywistość wirtualna” (VR), możesz od razu pomyśleć o wciągających grach wideo lub rozrywce. Jednak ta technologia jest wykorzystywana w projektowaniu wnętrz, aby zapewnić klientom imponujące, w pełni zwizualizowane wrażenia. VR szybko stał się nieocenionymi narzędziami do wizualizacji w całym procesie projektowania, ponieważ wspiera współpracę między architektami, a klientami. Z tej właśnie technologii w swojej pracowni korzysta z powodzeniem Hanna Pietras.

Wirtualna rzeczywistość ułatwiła architektom współpracę z klientami przy wyborze konkretnego wykończenia lub projektu. VR niewątpliwie zmniejszył liczbę wątpliwości i przyśpieszył proces podejmowania decyzji. Ogranicza on niepewność do fazy rozwojowej procesu projektowego, co oznacza, że zespoły projektowe mogą być bardziej sprawne w fazie koncepcji i wydajniejsze w trakcie realizacji.

Z technologii VR w swojej pracowni korzysta z powodzeniem Hanna Pietras. fot. Raspberry Workshop

Dzięki VR proces projektowania jest o wiele bardziej ekscytujący. Możemy łatwo zmieniać kolory mebli, aranżować je wirtualnie, umieszczać dzieła sztuki na ścianie. A wszystko dzieje się „tu i teraz”, jednocześnie zapewniając klientowi wciągające wirtualne wrażenia, które sprawiają, że wszystko wygląda tak realnie, jakby weszli już do gotowego, wykończonego wnętrza - mówi architektka Hanna Pietras.

Technologia VR: klient zagląda do swojego wnętrza

W pracowni Hanna Pietras Architects każdy klient ma możliwość „zajrzenia” do swojego wnętrza. Wystarczy odpowiedni sprzęt do VR: specjalne gogle i kontrolery. Dzięki licznym czujnikom zestaw rejestruje każdy ruch i przenosi Klienta do wirtualnego pomieszczenia. Czy Klienci chętnie korzystają z takich możliwości?

Kiedy proponuję moim klientom, aby „zajrzeli” do swojego mieszkania, czy domu to muszę przyznać, że nie zawsze wiedzą co mam na myśli. Wielu z nich słyszało o technologii VR, ale nie mieli pojęcia, że ma ona swoje zastosowanie w architekturze wnętrz. Są mile zaskoczeni i z ciekawości testują takie rozwiązanie, chyba nie do końca wiedząc, co się wydarzy, kiedy uruchomimy obraz. Wtedy dzieje się prawdziwa magia - mówi Hanna Pietras.

- Dbamy również o to, żeby Klienci nie tylko widzieli, ale i czuli np. materiał na sofie, przy której właśnie stoją. Podczas wirtualnego spaceru zawsze towarzyszą nam próbki. To zdecydowanie lepiej działa na zmysły - dodaje architektka.

Decyzje projektowe: szybko i konkretnie

Wirtualna rzeczywistość umożliwia lepszą wizualizację i doświadczanie efektów podczas pracy, a także daje szansę na eksperymentowanie oraz obserwowanie natychmiastowego efektu, a po ukończeniu projektu pełne zaufanie do „produktu końcowego”, jakim jest projekt wnętrza.

Wdrożenie technologii VR bardzo korzystnie wpłynęło na prace mojego zespołu. Dzięki temu, że klient może dosłownie zobaczyć i poczuć swoje wnętrze – wybory zapadają szybciej i konkretniej. Nagle cały proces projektowy trwa krócej, a my jako architekci bardzo dokładnie wiemy, czego nasz inwestor chce i oczekuje - dodaje Pietras.

Wirtualna rzeczywistość to ekscytująca technologia, ale nie traktujmy jej jak chwilowej mody, czy trendu. Branża projektowa coraz chętnie otwiera się na rozwiązania, które mogą ułatwić nie tylko proces projektowy, ale i decyzyjny po stronie Klienta. Co dzisiaj jest szczególnie istotne, ponieważ dobre wizualizacje to jedno, ale kolejny krok to umożliwienie Inwestorom „wejście” do wnętrza, którego jeszcze nie ma.