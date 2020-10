Włoska marka stawia na minimalizm w nowej kolekcji tapet

Gdy wybieramy się w daleką podróż, wszystko, co posiadamy, wydaje nam się niezbędne. Staramy się upchnąć w bagażu jak najwięcej rzeczy. W efekcie otrzymujemy ciężki pakunek, który nie tylko nie pomaga nam w drodze do celu, ale niemal aktywnie w tej drodze przeszkadza. Dlatego dokonywanie wyborów, w których odsiewamy nadmiar i to, co zbędne, jest tak niezwykle ważnym etapem każdej wędrówki. Koncepcja "travel light" towarzyszyła projektantom, którzy stworzyli tę nową kolekcję tapet.

Travel light – ta idea przyświecała projektantom Tecnografiki, gdy tworzyli najnowszą kolekcję tapet włoskiej marki. Superminimal to efekt drobiazgowej selekcji, by odrzucić wszystko, co niepotrzebnie obciąża i pozostawić wyłącznie to, co naprawdę niezbędne.

Superminimalistyczna kolekcja dla dużych powierzchni

Tapety z najnowszej kolekcji marki Tecnografica – Superminimal – to esencja wzoru. Tutaj każda linia, każdy ruch pędzlem posiadają ogromne znaczenie. Obecność tak wysublimowanych elementów w czystym i prostym graficznym kontekście pozwala na osiągnięcie niezwykle subtelnej, ale pełnej treści gry kształtów i barw.

Neutralna paleta barw i wzory uwolnione od niepotrzebnej komplikacji to idealna propozycja dla dużych powierzchni. Mocne wzory tapet dotychczas wykorzystywane były jako silny akcent, budujący epicentrum wnętrza. Tapety kolekcji Superminimal to dyskretne i wyrafinowane tło, które będzie stanowić doskonałą scenografię dla aktorów głównoplanowych w hotelach, barach, restauracjach czy przestrzeniach komercyjnych.