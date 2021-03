Wyposażenie biur: lampy do dezynfekcji to nowy standard

Lampy do dezynfekcji początkowo były zamawiane głównie do placówek medycznych, punktów handlowych i usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Teraz są coraz częściej kupowane jako wyposażenie przestrzeni biurowych.

Przeznaczone do dezynfekcji powietrza i powierzchni lampy stają się obecnie standardowym elementem wyposażenia biur. Firmy zamawiają coraz większą liczbę urządzeń, które wykorzystując promienie UV-C, eliminują z otoczenia wirusy, bakterie i grzyby. Takie rozwiązanie ma zadbać o bezpieczeństwo osób, które nie mogą pracować zdalnie.

– Obecnie skala zamówień na użytek biur bardzo wzrasta. Technologia UV-C jest nie tylko wygodną, ale też jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni. Widać, że lampy do dezynfekcji stają się powoli nowym standardem wyposażenia biur. Firmy coraz częściej zlecają nam też produkcję urządzeń dostosowanych wyglądem do wystroju wnętrz. Dla przykładu jedna z naszych najnowszych produkcji to aż 75 lamp UV-C STERILON FLOW, dostosowanych kolorystyką do charakteru krakowskiego biurowca. Będą one wyposażeniem każdego gabinetu, części wspólnych i socjalnych. Zadbają o wolne od wirusów i bakterii otoczenie – mówi Piotr Janiga, Krajowy Manager ds. Medycznych w Lena Lighting.

Lampy do dezynfekcji powietrza i powierzchni powstały jako odpowiedź na zagrożenie epidemiologiczne. Dzięki promieniom ultrafioletowym eliminują wirusy, bakterie i grzyby. Obecnie ich popularność bardzo wzrosła. W ofercie Lena Lighting dostępne są produkty do dezynfekcji powierzchni, powietrza, a także lampy dwufunkcyjne, które cieszą się największym powodzeniem.

Korzystając z urządzeń, które wykorzystują światło ultrafioletowe, należy zachowywać ostrożność i chronić się przed eskpozycją na jego promienie. Dezynfekcja powierzchni powinna odbywać się w pustych pomieszczeniach. Inaczej jest w przypadku przepływowych lamp do dezynfekcji powietrza, takich jak UV-C STERILON FLOW czy UV-C STERILON AIR, które dezynfekując powietrze wewnątrz obudowy, mogą bezpiecznie pracować w obecności ludzi.