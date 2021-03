Wzory na posadzkach. Kreatywne pomysły do obiektów komercyjnych

Bezspoinowe posadzki żywiczne to rozwiązanie, które sprawdza się w różnorodnych warunkach użytkowania. Dzięki nowoczesnym technologiom architekci i projektanci mogą realizować najbardziej kreatywne pomysły na posadzki.

W przypadku obiektów komercyjnych, w tym budynków użyteczności publicznej, równie ważna jak trwałość, wytrzymałość na intensywny ruch pieszy oraz częste, intensywne czyszczenie, jest atrakcyjna estetyka.

Wzory „namalowane” żywicą

Wykonanie wierzchniej warstwy posadzki parkingowej Deckshield z żywicy barwionej na dowolny kolor z wzornika RAL lub NCS to popularny sposób na wizualne odróżnienie miejsc postojowych, dróg jezdnych oraz ciągów pieszych w garażach. Tego typu oznaczenia stosuje się także na posadzce epoksydowo-kwarcowej Peran STB Compact, czego przykładem jest Hala Odlotów w Porcie Lotniczym w Modlinie (proj. Kuryłowicz & Associates). Namalowane żywicą oznaczenia, napisy i wzory są trwałe i odporne na ścieranie, co ma znaczenie zarówno w przypadku parkingów, po których jeżdżą samochody, jak i obiektów publicznych, np. lotnisk, gdzie posadzki są narażone na intensywny ruch pieszych, ciężkich wózków i walizek na kółkach.

Pola w różnych kolorach wykonane bez elementów oddzielających

W przypadku posadzek, które powstają na bazie bezbarwnej żywicy, a kolor zawdzięczają dodatkom, takim jak mieszanki barwionych piasków kwarcowych (Peran STB Compact) lub płatków (Peran PGF Floor Flakes) – wzory można tworzyć już na etapie budowania systemu posadzkowego. W warstwie zasypowej na wybranych polach stosuje się dodatki w różnych kolorach, wykorzystując do tego szablony lub taśmy samoprzylepne. Następnie nakładana jest wspólna dla całej posadzki warstwa zamykająca z bezbarwnej żywicy, która nadaje jej jednolite wykończenie. Posadzki wykonywane w technologii zasypowej nie wymagają specjalnych elementów oddzielających, takich jak metalowe listwy, do oddzielenia pól w różnych kolorach.

Pola w różnych kolorach oddzielone metalowymi listwami

Posadzki typu szlifowane terazzo żywiczne (Mondéco Classic) oraz tzw. kamienne dywany (Rustik Glamourstone) są wykonywane w różnych technologiach i dają odmienne efekty wizualne. Pierwsza z nich powstaje na bazie barwionej żywicy epoksydowej oraz kruszywa marmurowego i ma gładką powierzchnię przypominającą kamień. Posadzka Rustik także zawiera kamyki marmurowe, ale przestrzeń między nimi nie jest wypełniona, są one jedynie otoczone i sklejone bezbarwną żywicą, co nadaje jej porowatą, przeciwpoślizgową fakturę przypominającą dywan. W przypadku obu tych systemów do oddzielenia pól w różnych kolorach wykorzystuje się metalowe listwy, mosiężne lub aluminiowe, z których można układać na posadzce dowolne wzory i które na posadzce widoczne są jako cienkie linie o grubości rzędu 1–2 mm.

Dzięki dużej swobodzie projektowania oraz możliwości uzyskania bardzo różnorodnych efektów wizualnych, posadzki żywiczne to obecnie jeden z wiodących trendów w aranżacji wnętrz komercyjnych. Nowoczesne technologie pozwalają na realizację wielu niestandardowych pomysłów projektowych, m.in. wykonywanie fantazyjnych wzorów – przy ich projektowaniu warto jednak skorzystać z porady ekspertów w tej dziedzinie.

Eksperci marki Flowcrete, wiodącego producenta posadzek żywicznych, przedstawiają przykłady inspirujących realizacji posadzkowych z wykorzystaniem wzorów i podpowiadają, jak uzyskać podobne efekty.