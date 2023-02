Za wzornictwo zdobyli Red Dota. Polska marka robi designerskie meble do biur

Rzeźbiarskie detale, geometryczne kształty oraz ślady inspiracji współczesną architekturą odnajdziemy w... meblach biurowych polskiej marki, która na swoim koncie ma nawet Red Dota.

Przestrzeń do pracy ulega zmianom, a dzięki wejściu do masowej świadomości modelu hybrydowego, pojawiają się nowe wyzwania dotyczące wzornictwa i funkcjonalności mebli biurowych.

Rzeźbiarskie detale, geometryczne kształty oraz ślady inspiracji współczesną architekturą, to znaki rozpoznawcze marki Artu specjalizującej się w rozwiązaniach do przestrzeni biurowych i dla branży HORECA.

Biuro nadal się zmienia i szybko ewoluuje. Projektanci tych przestrzeni kierują się ku zrównoważonym rozwiązaniom, zwiększając nacisk na maksymalną wygodę w miejscu pracy, lepszą akustykę, a także elastyczne i dopasowujące się meble. To wyraźny ukłon w stronę designu podnoszącego kreatywność, ale przede wszystkim dobrego samopoczucia pracowników.

Meble biurowe i dla segmentu HORECA marki Artu, fot. mat. prasowe

Polska marka Artu, specjalizująca się w meblach biurowych, to zespół profesjonalistów, projektantów i inżynierów, tworzących wyrafinowane, wyraziste i inteligentne meble. Artu oferuje szeroką gamę nowoczesnych modeli nie tylko do tworzenia przestrzeni biurowych, ale także dla segmentu HoReCa czy domowych gabinetów. Co roku ich inżynierowie, wraz z projektantami przemysłowymi, tworzą nowe modele krzeseł, stołów i sof, kładąc szczególny nacisk na ergonomię produktu oraz estetykę, docenioną m.in. nagrodą Red Dot 2020.

Marka Artu powstała 3 lata temu. Jej pojawienie na europejskim rynku się stało się naturalną konsekwencją rozwoju firmy, istniejącej od 2000 roku, produkującej i dostarczającej meble dla segmentu kontraktowego, która w ciągu 17 lat osiągnęła pozycję lidera w swym regionie. Wykorzystując doświadczenie i zdobytą wiedzę o wymaganiach projektowania nowoczesnych przestrzeni biurowych, kierownictwo firmy zdecydowało się stworzyć markę z własną linią projektową, której wówczas brakowało na rynku. Jak się okazało, był to „strzał w 10” i duży sukces na rynkach europejskich.

W produktach marki znajdziemy głównie twarde drewno i metal. Wysoka niezawodność projektów konstrukcyjnych oraz jakość użytych materiałów, sprawia, że ich meble znaleźć można w wielu designerskich restauracjach, barach, kawiarniach, biurach, hotelach, a także wnętrzach domowych na całym świecie.