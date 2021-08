Zielone dachy w miastach. Poznaj ich zalety

Zielone dachy to rozwiązanie, które staje się coraz bardziej popularne w polskich miastach. Mają same zalety. Oczyszczają powietrze, obniżają temperatury i zapewniają dodatkowe miejsce do wypoczynku.

REKLAMA

Rozwój miast, oprócz wzrostu zamożności i zadowolenia mieszkańców, niesie za sobą także pewne straty. Jedną z nich jest zmniejszanie się powierzchni zielonych. Sposobem na odwrócenie negatywnych skutków urbanizacji są np. tzw. zielone dachy. Ich zbudowanie wymaga zastosowania specjalistycznych materiałów, jednak profity są nie do przecenienia.

Czym są zielone dachy?

Najprościej mówiąc, to dachy, które pełnią także rolę ogrodów. Idea terenów porośniętych różnorodną roślinnością zlokalizowanych na budynkach pojawiła się już w starożytności. Jej realizacją są np. słynne Wiszące Ogrody Semiramidy, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Dachy porośnięte darnią stosowane były też przed wiekami w krajach nordyckich. Zapewniały skuteczną izolację przed warunkami pogodowymi.

Dziś fachowcy wyróżniają dwa rodzaje takich przestrzeni – dachy nieużytkowe i użytkowe.

– Dachy nieużytkowe mają cieszyć nasze oko, ale nie będą miejscem przeznaczonym do relaksu. Taki dach będzie relatywnie lekki, a poza tym będzie praktycznie bezobsługowy – nie będzie wymagał intensywnej opieki ogrodniczej, jedynie okazjonalnego odchwaszczania czy zraszania w razie znikomych opadów. Możemy na nim posadzić mchy, zioła czy trawy stepowe. Z kolei dachy zielone użytkowe, intensywne pozwalają na stworzenie powierzchni trawnikowych, osadzenie na nich dowolnych krzewów, bylin, a nawet drzew. Możliwe jest wzbogacenie takiej przestrzeni również o oczka wodne oraz małą architekturę – mówi Krzysztof Glinka, ekspert Sika Poland.

Zalety zielonych dachów

Dlaczego zielone dachy stają się coraz popularniejsze? Okazuje się, że mają szereg unikalnych zalet, trudnych do osiągnięcia w inny sposób.

Jedną z ich podstawowych cech jest zdolność magazynowania dużych ilości wody. Deszczówka, zamiast być w całości odprowadzona, zostaje zbuforowana w glebie, warstwie drenującej i samych roślinach. Zabezpiecza to system kanalizacji przed przeciążeniem, a tym samym zapobiega ewentualnym podtopieniom miast. Na metrze kwadratowym ekstensywnego zielonego dachu możliwe jest zgromadzenie 40 litrów deszczu! Istnieją jednak systemy zdolne do zatrzymania nawet 400 litrów wody, którą po uzdatnieniu da się wykorzystać w celach gospodarczych. Zielone dachy mogą więc pełnić rolę systemów małej retencji.