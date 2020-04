Złota 44 naszpikowana nowoczesnymi technologiami

Wellbeing w przestrzeni domowej to nowy trend, który powoli zyskuje na popularności, zwłaszcza w momencie kiedy spędzamy w naszych domach większą część dnia. W Złotej 44 o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców dbają nowoczesne technologie.

REKLAMA

Szczególnie istotnym elementem na który zwracają uwagę mieszkańcy najbardziej luksusowych apartamentowców świata, jest jakość życia rozumiana jako wellbeing. To właśnie poczucie komfortu oraz holistyczne podejście do potrzeb mieszkańców staje się nowym wyznacznikiem luksusu, określa sposób w jaki nowoczesny dom z nami współpracuje. Wellbeing w przestrzeni domowej to nowy trend, który powoli zyskuje na popularności, zwłaszcza w momencie kiedy spędzamy w naszych domach większą część dnia. Również prowadząc biznes warto zastanowić się nad organizacją prywatnej przestrzeni w taki sposób, który pozwoli na komfort relaksu i odpoczynku wtedy, gdy okaże się to konieczne. Dbałość o jakość życia oraz work life balance, to nie wszystko co wpływa na jakość naszej codzienności. Często są to elementy otoczenia, których nie widać gołym okiem.

Powietrze jakim chce się oddychać

Czyste powietrze w centrum Warszawy? Złota 44 oferuje apartamenty, w których powietrze jest filtrowane dzięki specjalnemu systemowi HVAC. Rozwiązanie zostało zaprojektowane przez WSP - wiodącą na świecie firmę, która zapewnia profesjonalne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Technologie wdrażane przez WSP gwarantują bezpieczeństwo, a ich sprawne działanie zapewniają 2 jednostki nawiewne z rekuperacją, czyli odzyskiwaniem ciepła, które dostarczają 100% powietrza z zewnątrz. Centrale zasilające system są wyposażone w specjalne filtry przeciwpyłowe, a bardziej zaawansowane rozwiązania znajdziemy jedynie w laboratoriach i salach operacyjnych szpitali. Po procesie filtracji i wstępnej obróbce, nawiew powietrza rozprowadzany jest siecią kanałów wentylacyjnych i pionów do poszczególnych mieszkań. Aby zapewnić komfort i czyste powietrze w poszczególnych pomieszczeniach, mieszkańcy mają do dyspozycji regulatory zmiennego przepływu powietrza, klimakonwektory, grzejniki podokienne oraz ogrzewanie podłogowe.

Mieszkańcy mogą być pewni, że powietrze z innych przestrzeni wspólnych nie przedostanie się do ich apartamentu. Nawiew świeżego powietrza oraz wyciąg powietrza po filtracji, zapewniają dedykowane dla każdego z mieszkań kanały nawiewne oraz kanały wyciągowe.

Mieszkańcy nie są jednak pozbawieni powietrza z zewnątrz! Uchylne panele okienne, sterowane zdalnie z urządzenia mobilnego lub dotykowego panelu, mogą uchylać się lub zamykać w dowolnym momencie. Wspólna przestrzeń niezwykle nasłonecznionego tarasu o powierzchni 400 mkw z całorocznym jacuzzi, oferuje mieszkańcom miejsce na chwilę oddechu.

Technologia to nowa jakość życia

Budynek dysponuje także własną stacją uzdatniania wody. Oznacza to, że w każdym z 287 apartamentów z kranu płynie woda całkowicie zdatna do picia. Złota 44 jest pierwszym budynkiem w Polsce z fasadą wykonaną w technologii trójszybowej, która między innymi eliminuje hałas dobiegający z zewnątrz. Ponownie okazuje się, ze zacisze własnego apartamentu to idealna oaza dla odpoczynku, nawet w centrum Warszawy.

Każdy z apartamentów jest wyposażony w nowoczesny system inteligentnego domu – HMS, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób można sterować oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz roletami okiennymi. Każdy apartament jest połączony z budynkiem za pomocą systemu Control4. Dzięki niemu mieszkańcy mogą zamówić windę, prowadzić rozmowy wideo z recepcjonistą, skontaktować się z zespołami serwisowymi lub konsjerżem, czy komunikować się z innymi mieszkańcami, a także z gośćmi.