Znani architekci dla marki Cosentino. Te projekty przekraczają granice

Znani projektanci z pięciu renomowanych studiów projektowych przekroczyło granice, tworząc spektakularne obiekty użytkowe z 4 mm Dektonu Slim firmy Cosentino.

REKLAMA

Zrodzony z zaangażowania firmy Cosentino w innowacyjność i zrównoważony rozwój, spiek Dekton umożliwia ciągłe przekraczanie granic w projektowaniu powierzchni architektonicznych. Zjednoczona pod hasłem „Breaking Boundaries” kolekcja Cosentino Capsule stanowi ukłon w stronę możliwości projektowych Dektonu Slim, cieńszego formatu popularnej na rynku materiałów wykończeniowych powierzchni. Wykorzystując ten atrakcyjny wzorniczo i funkcjonalnie materiał, designerzy pokazali pełny potencjał wielkoformatowych płyt, tworząc pięć dzieł sztuki w charakterystycznych dla nich stylach projektowych.

Jako partner projektu, istotną rolę w procesie produkcyjnym odegrała dubajska firma wykonawcza Cherwell. Mówiąc o wyzwaniach, Tom Brooks, dyrektor generalny Cherwell powiedział: „Materiał o grubości zaledwie 4 mm ma swoje niewątpliwe zalety, ale przy obróbce należy traktować go nieco inaczej.

Korzystając z zaawansowanego oprogramowania 3D i 5-osiowego strumienia wody, byliśmy w stanie poradzić sobie z niektórymi bardziej skomplikowanymi elementami pracy projektantów, w niektórych przypadkach pracując z bardzo małymi i złożonymi kształtami ciętymi wielokierunkowo. To właśnie projektanci popychali nas do granic możliwości! Fakt, że byliśmy w stanie stworzyć te wymagające projekty, jest świadectwem jakości spieku Dekton. Jego właściwości dały nam pewność, że nie ma niczego, czego nie moglibyśmy osiągnąć wspólnym wysiłkiem”.

Konsola Carpace autorstwa Nady Debs

Zgodnie z filozofią libańskiej projektantki Nady Debs, zakładającej zabawę nieoczywistymi kombinacjami materiałów, konsola Carpace powstała przy użyciu różnych elementów w stonowanych kolorach. Geometryczna kompozycja naturalnych i industrialnych elementów w charakterystycznych dla projektantki wzorach, została stworzona techniką intarsji, polegającej na tworzeniu obrazu poprzez odpowiednie łączenie oddzielnych elementów.

Rocco Mustafy Khamasha

Czy pierwsze krzesło na świecie było kamieniem? Forma fotela Rocco, zaprojektowanego przez Mustafę Khamasha, zwraca uwagę na kwestie pochodzenia form użytkowych. Designer wyszedł tu od twierdzenia, że jeśli kamień był pierwszym materiałem służącym do siedzenia, to prawdopodobnie wyznaczył on także początki produkcji mebli, projektowania, rzemiosła, pierwszych siedzisk, a nawet tronów. Według projektanta, znanego m.in. ze współpracy z Zahą Hadid, czy Philipp’em Starck’iem, akt przywłaszczenia sobie elementów natury i wykorzystania ich w celu zaspokojenia naszych potrzeb, przyczynił się do zasiania ziarna niekończącego się rozwoju kulturowego ludzkości. Czerpiący inspirację z popularnych foteli bujanych, fotel Rocco przykuwa uwagę nieoczywistym, surowym obliczem Dektonu, zaprezentowanym tym razem w czystej formie, bez zbędnych dodatków i ozdób. Mebel zdaje się odzwierciedlać pogląd Khamasha, poszukującego w sztuce projektowania wnętrz „estetycznej abstrakcji”.

Wazy Talyd od Aljoud Lootah