Zostań w domu i urządź komfortowe home office

Dziś pracować można zewsząd. W niektórych branżach wystarczą telefon i komputer z dostępem do sieci. Największą swobodę w aranżacji biura daje możliwość wydzielenia gabinetu. W wielu domach trzeba jednak wygospodarować kawałek miejsca w sypialni lub w salonie. Wtedy z pomocą przychodzą ergonomiczne rozwiązania.

Aranżując strefę do pracy w domu można zatroszczyć się o własne preferencje i upodobania. Należy pamiętać, że jej elementy muszą pobudzać kreatywność i nie mogą rozdrażniać czy dekoncentrować. – Koniecznie trzeba zachować zasady ergonomii i funkcjonalności. Warto również stosować rozwiązania, które nie zabierają miejsca i ułatwiają pracę – doradza Michał Kichler, ekspert z firmy Häfele.

Prywatny gabinet

W najlepszej sytuacji są osoby, które mogą pozwolić sobie na wygospodarowanie osobnego pomieszczenia na gabinet. One mają największe możliwości i pole manewru. Zmieści się duże biurko z szufladami, kanapa lub fotele ze stolikiem do przyjmowania gości, będzie także sporo miejsca na przechowywanie. – Funkcjonalne systemy szuflad, kontenery biurowe, wkłady i systemy zamknięć pozwalają łatwo porządkować dokumenty, przechowywać potrzebne przedmioty oraz chronić cenne dane – zauważa Michał Kichler.

W aspekcie rozmieszczenia mebli jest pełna dowolność. Biurko warto postawić koło okna, aby jak najdłużej wykorzystywać światło słoneczne. Podobnie jest z kolorami. Odradza się jedynie bardzo intensywne i jaskrawe, bo takie barwy mogą zaburzać koncentrację. Z drugiej strony pastele pobudzają kreatywność. Wybór zależy zatem od rodzaju wykonywanej pracy.

Kolejna dobra rada to nie przesadzać z dodatkami, bo i one potrafią zbytnio odwracać uwagę. Bardzo ważną kwestią jest także dobór odpowiednich systemów oświetleniowych, zwłaszcza w przypadku pracy po zmroku. Dzięki tym inteligentnym, takim jak LOOX LED z modułami Bluetooth możemy zdalnie sterować światłem dostosowując jego intensywność i barwę do aktualnych potrzeb. Taki system oczywiście sprawdzi się w całym domu.

W sypialni czy w salonie

W nieco mniej komfortowej sytuacji są osoby, które urządzają strefę do pracy w małych mieszkaniach. Wtedy trzeba ją zaaranżować w salonie lub w sypialni i przede wszystkim kierować się rozsądkiem oraz troską o komfort i zdrowie.

Można zastanowić się nad oddzieleniem strefy biurowej – regałem, kotarą lub ścianką działową. Innym pomysłem jest biuro zabudowane we wnęce. – Dobrym rozwiązaniem są systemy przesuwne, dzięki którym biuro znajduje się w szafie. Chcemy pracować, otwieramy składane fronty i chowamy je we wnęce konstrukcyjnej. W środku jest miejsce na biurko, monitor, szuflady i półki. Kiedy przestrzeń robocza nie jest potrzebna, zamykamy fronty – wymienia Michał Kichler z Häfele.

Najważniejsza jest jednak ergonomia. Przede wszystkich chodzi o wygodne krzesło z możliwością regulacji, odpowiedni kąt nachylenia monitora, a także o właściwą wysokość biurka. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają nawet pracę na stojąco, co daje chwilę wytchnienia dla pleców. – Pracę w pozycji stojącej umożliwia Offices TE651 – podaje przykład ekspert. – To metalowy stelaż z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 600 do 1260 mm i udźwigiem do 120 kg – dodaje.