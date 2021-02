Zrównoważone materiały i oczyszczacz powietrza w nowościach IKEA

Jasne kolory, proste linie i dodatki z naturalnych, zrównoważonych materiałów zachęcają do zmian – nie tylko tych w mieszkaniach. Wyposażenie wnętrz w duch eko to także troska o środowisko.

Lutowe nowości od IKEA to nie tylko drobne dekoracje czy proste, minimalistyczne formy, ale także produkty wykonane z naturalnych włókien takich jak brzoza, bambus oraz rattan. Co więcej, użyta

w artykułach bawełna pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł, dzięki czemu zadba nie tylko o piękny wygląd naszego wnętrza, ale też o środowisko. Nowe w ofercie IKEA oczyszczacze powietrza pozwalają odetchnąć zdrowszym powietrzem.

Na wiosnę zadbajmy o powietrze, którym oddychamy. Oczyszczacz powietrza FÖRNUFTIG to nowość w IKEA, która skupia się na klimacie wewnątrz domu. Filtry, które są wymienne – HEPA 12 oraz węglowy – usuwają gazy i cząsteczki, m.in. zanieczyszczenia, pyłki, kurz czy nawet zapachy. Dzięki trzem możliwym trybom pracy możemy samodzielnie dostosować głośność urządzenia do pory dnia. Warto zwrócić uwagę również na jego front wykonany z materiału, który może się łatwo dopasować i wtopić w wystrój wnętrza. Oczyszczacz w zależności od potrzeb możemy zamontować na ścianie poziomo lub pionowo albo postawić go na podłodze.