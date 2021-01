4 Design Days: Biznes meblowy bez śmieci, bez CO2. Jak to zrobić?

8.2768 kg CO2 per capita w 2019 roku - tyle dwutlenku węgla, według Eurostatu, wyemitował przemysł meblarski w 2019 roku. Jakie są możliwe sposoby zredukowania szkodliwego wpływu produkcji mebli na nasze środowisko naturalne? Czy ratunku szukać powinniśmy w nowych technologiach, a może tradycyjnych technikach rzemieślniczych? O to pytamy Pete'a Kerchera, ambasadora, EIDD – Design for All Europe, prelegenta 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl).

REKLAMA

Jakie są możliwe sposoby zredukowania szkodliwego wpływu produkcji mebli na nasze środowisko naturalne?



Pete Kercher: Myślę, że aby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozbić je na części składowe (trochę tak jak ma to miejsce w procesie ponownego wykorzystywania elementów!).

Jeżeli mówimy o masowej produkcji, na przykład mebli kontraktowych, to oczywiście nacisk powinien był położony na zastosowanie odnawialnych surowców, recykling i ponowne wykorzystanie.

Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności odnawialnym surowcom. Dobrym przykładem jest tutaj drewno, które powinno być pozyskiwane wyłącznie ze zrównoważonych źródeł, z lasów, które mają aprobatę FSC. Włókna naturalne, takie jak wełna czy bawełna również należą do tej samej kategorii.

Następnie pojawia się kwestia recyklingu. Pod koniec okresu użytkowania produktu, powinna istnieć możliwość recyklingu drewna, na przykład poprzez wykorzystanie go w produktach z kompozytów drewnianych. To samo dotyczy nie tylko drewna, ale również elementów metalowych, które można przetopić w celu recyklingu.

Wreszcie, pojawia się kwestia ponownego wykorzystania. Wiele elementów produktu meblarskiego, takich jak chociażby panele czy części metalowe, można wykorzystać ponownie bez konieczności poddawania ich recyklingowi. Wyprodukowanie produktu masowego, takiego jak na przykład stół, przy użyciu minimum materiałów surowych, w taki sposób, aby na koniec cyklu jego życia można było je łatwo oddzielić i ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi jest jak najbardziej możliwe.

Umożliwić to może projekt pierwszego produktu: jeżeli przyszły recykling i ponowne użycie są uwzględnione jako parametry w procesie projektowania, to wtedy wszystko da się wykonać. Moim zdaniem jest to więc nie tyle kwestia nowych technologii, ile sposobu myślenia projektanta... ale także klienta, który powinien uwzględnić te kwestie w przedstawionym designerowi briefie. Mimo tego, nowe technologie mogą oczywiście mieć wpływ na zmniejszenie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko, np. poprzez ograniczenie ogólnego śladu węglowego produkcji czy ilości wody zużytej do obróbki naturalnych włókien, jak również poprzez technologie recyklingu, które zużyte drewno przekształcają w kompozyty.

Chociaż kwestie etyczne są tutaj porównywalne, kwestię tradycyjnego rzemiosła postrzegam w nieco innym świetle. Ponieważ dystans między projektantem a rzemieślnikiem jest mniejszy niż w przypadku rynku kontraktowego (czasami projektant i rzemieślnik to jedna i ta sama osoba), powinno być im łatwiej wypracować wspólne podejście do zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku recykling powinien być procesem bardziej bezpośrednim, z mniejszą liczbą mogących go zakłócić kwestii pośrednich.