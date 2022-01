4 Design Days: Mateusz Nowotnik, manufaktura Miloni, o współczesnym rzemiośle

Mateusz Nowotnik, właściciel rodzinnej manufaktury Miloni i jeden z założycieli Grupy Kolektywni, a także prelegent tegorocznej edycji 4 Design Days (sesja Polskie ®zemiosło. Renesans) opowiada o współczesnym rzemiośle, proekologicznych działaniach, współpracy z Tomkiem Rygalikiem i budowaniu polskiej marki w kraju i na świecie.

Wytwórstwo mebli z drewna to u Państwa rodzinna tradycja. Jak dużą rolę odgrywają w produkcji Państwa mebli tradycyjne techniki rzemieślnicze?

Mateusz Nowotnik: To zależy jak definiujemy rzemiosło. Myślę, że dziś rzemiosło definiuje się na nowo. Z dawnego rzemiosła, w którym jeden Mistrz w danym fachu wykonywał swoje produkty lub usługi bardzo prostymi narzędziami ręcznymi, często z pomocą uczniów zostało jednak wiele wartości. Według mnie dziś rzemiosło to powrót do pracy, której nie da się zastąpić wyłącznie maszynami, w której człowiek nadal jest wiodącym elementem, ale wspieranym przez nowoczesne narzędzia i technologie.

Obecne rzemiosło rozumiem również jako powrót do legendarnej jakości przedmiotów służących pokoleniom. Jeśli przyjmiemy taką definicję rzemiosła, to można powiedzieć, że obecnie całość naszej produkcji to praca rzemieślnicza. Wspomagają nas oczywiście specjalizowane obrabiarki do drewna, ale praktycznie wszystkie operacje wymagają doświadczonego rzemieślnika, który wie jak wykonać je jakościowo i bezpiecznie. Ponieważ w Miloni produkujemy wysokiej jakości stoły z litego drewna, takie podejście do ich wykonywania jest koniecznością.

Dzieje się tak dlatego, że drewno jest piękne bo... jest bardzo niejednorodne. Każda deska jest inna i nad każdą trzeba się pochylić i zdecydować, co najlepszego można z niej wykonać. Ten piękny budulec, jakim jest drewno, trzeba ocenić pod kątem jakości wyglądu i wytrzymałości dla zastosowań jakie chcemy mu nadać. Taką pracę mogą wykonać doświadczeni ludzie. Zdecydowanej większości procesów w produkcji mebli z drewna nie da się zautomatyzować, dlatego tego typu produkcja jest niemal wyłącznie domeną niewielkich zakładów rzemieślniczych.

Będąc przy temacie rzemiosła warto wspomnieć o tym, skąd biorą się sami rzemieślnicy. Niestety jest nas niewielu, a zdobycie wiedzy w fachu stolarskim wymaga lat doświadczeń. Dlatego w Miloni kształcimy młodych adeptów tego pięknego zawodu, zarówno z klas zawodowych jak i technikum drzewnego. Młodzi ludzie mogą zobaczyć cały proces produkcji mebla – od przetarcia kłody po finalny produkt pakowany do klienta.

Szacunek do natury, dbałość o środowisko to wartości, które – jak Państwo podkreślacie – są ważne dla marki Miloni. Państwa meble są jednak, bądź co bądź, wykonywane z drewna, czyli de facto ze ścinanych drzew. W jaki sposób dbacie Państwo o środowisko?