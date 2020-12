5 lat The Design Group: W centrum naszego projektowania zawsze jest człowiek

The Design Group na swoim koncie mają liczne projekty biur dla firm z różnych branży – od budowlanej, przez farmaceutyczną, po branżę konsultingową. To, co charakteryzuje ich realizacje to towarzysząca im staranność przekazania w każdym projekcie charakteru marki, dla której tworzą. W tym roku The Design Group świętuje 5-lecie istnienia, które dodatkowo ukoronowała zdobyta nagroda w konkursie International Property Awards 2020-2021. I to za swój pierwszy zgłoszony do plebiscytu projekt! Z Konradem Krusiewiczem, architektem i założycielem firmy, rozmawiamy o minionych pięciu latach, zmieniających się trendach, filozofii jaka towarzyszy projektom TDG, a także wyzwaniach, jakie przed branżą postawiła pandemia koronawirusa oraz perspektywach i planach na przyszłość.

The Design Group kończy w tym roku pięć lat. Jak na przestrzeni tego czasu zmieniły się trendy w projektowaniu biur w Polsce?

Konrad Krusiewicz: Myślę, że najciekawszym trendem, jaki się pojawił w ostatnich latach jest dbałość o przestrzeń pracy; nie tylko pod kątem tej przestrzeni jako wizytówki firmy, ale także jako środowiska pracy. Dla nas w The Design Group , jest to najciekawsze i zarazem najważniejsze zagadnienie. Troska o to, aby to właśnie środowisko pracy było jak najlepsze i uczciwie przygotowane dla jego użytkowników. Zauważamy też wśród naszych klientów coraz większą świadomość tego, że miejsce pracy powinno być ergonomiczne, na przykład pod kątem oświetlenia, jaki iakustyki. Wiedzą, że nie chodzi o to, aby pomieścić jak największą liczbę osób na metrze kwadratowym, ale o to, by zapewnić pracownikom funkcjonalną przestrzeń i komfort pracy.

To, czy pracujemy na open space’ach czy przestrzeniach zaprojektowanych według zasady activity-based working zależy od konkretnego przypadku firmy. Niektórzy przechodzą z open space’ów na powierzchnie zamknięte – inni z zamkniętych na otwarte. Ale generalnie activity-based working jest zauważalne u coraz większej ilości klientów.

Nakładają się na to oczywiście różne inne popularne trendy, takie jak biofilia czy zero waste. Są to oczywiście rzeczy bardzo ważne dla nas jako architektów i projektantów, ale traktujemy je bardziejjako te dodatkowe. Dla nas najistotniejsze jest bowiem to, co ważnego dzieje się na danej przestrzeni z punktu widzenia jej użytkownika.

Jeżeli zatem zapytałabym o taki wspólny mianownik Waszych wszystkich realizacji, to powiedziałby Pan, że jest to przede wszystkim właśnie dbałość o komfort i zdrowie biura dla pracowników w pierwszej kolejności?

Zdecydowanie tak. Moglibyśmy użyć sformułowania human centric, ponieważ w centrum naszego projektowania jest zawsze użytkownik. Jesteśmy bardzo dalecy od robienia projektów wyłącznie scenograficznych, dzięki czemu, jak mówią też nasi klienci i ludzie z zewnątrz, są one wyjątkowe i niestandardowe. Nasze realizacje są oczywiście ubrane w dobre jakościowo materiały i wyposażone w nowoczesne rozwiązania, ale ich corem jest zawsze human-centric design, pozwalający stworzyć jak najlepsze warunki pracy.

Jedną z moich ulubionych realizacji z Państwa portfolio jest projekt biura, w którym we wnętrzach pojawiły się pustaki ceramiczne, standardowo będące materiałem budowlanym, z którego wznosi się ściany. Czy potrafiłby Pan wskazać najbardziej odważny, niekonwencjonalny projekt, jaki przyszło Wam stworzyć w ciągu tych pięciu lat?