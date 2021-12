86 lat w jednym miejscu. Wedel remontuje swoją siedzibę

Firma Wedel postanowiła odnowić wnętrza własnej siedziby, w której działa nieprzerwanie od... 86 lat. W proces projektowy zostali zaangażowani pracownicy, którzy chętnie wskazywali, co powinno znaleźć się w odświeżonym biurze. O odmianie siedziby kultowej marki rozmawialiśmy z Blanką Pabisiak, Fleet and Administration Managerem, Wedel.

Dlaczego Wedel zdecydował się zaangażować pracowników różnego szczebla w proces projektowy nowego biura?

Blanka Pabisiak: Dialog z pracownikami stanowi ważny element budowania wedlowskiej kultury organizacyjnej. To oni są autorami zmian, które rozwijają firmę w każdym obszarze – produkcji, sprzedaży, back-office. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu powstają nowe rozwiązania. Dlatego warunkiem stworzenia komfortowej przestrzeni biurowej jest słuchanie pracowników i ich potrzeb. W trakcie procesu przygotowań poznaliśmy różne zespoły i ich codzienne zadania, aby przygotować miejsce do pracy, które będzie dla nich jak najbardziej użyteczne. Wiemy, że każdy pracownik i jego spojrzenie na daną sytuację są ważne i warte poznania. Wierzymy w to, że zaangażowanie załogi to przepis na stworzenie biura marzeń.

Jak przebiegała współpraca z pracownikami?

Zaplanowaliśmy wiele różnych narzędzi do zbierania opinii i oczekiwań pracowników. Przeprowadziliśmy wywiady indywidualne z managerami i osobami na stanowiskach o specyficznych potrzebach. Z każdym większym zespołem spotkaliśmy się na dedykowanych warsztatach, by poznać charakter ich pracy, zadania i oczekiwania. Zorganizowaliśmy również webinary i ankiety, w których zadaliśmy szczegółowe pytania. Ponadto, podjęliśmy współpracę z Kariną Kreją, Międzynarodową Menadżerką Konceptu i Ekspertką Środowiska Pracy w Kinnarps, której wiedza była dla nas bardzo pomocna przy śledzeniu trendów w dynamicznie zmieniającym się stylu pracy. Jako firma chcemy nieustannie się rozwijać, a nowa przestrzeń ma wspierać naszą otwartość na zmiany.

Nasi pracownicy podeszli do projektu z dużą otwartością i zaangażowaniem. Chętnie mówili o swoich potrzebach, oczekiwaniach i wizjach wymarzonej przestrzeni. Mamy również specjalną grupę ambasadorów - są to przedstawiciele różnych działów, którzy konsultują kolejne etapy projektów oraz doradzają przy podejmowaniu najtrudniejszych decyzji.

Jakie są oczekiwania pracowników?

Obserwujemy teraz dynamiczne zmiany środowiska i stylu pracy, czemu oczywiście sprzyja pandemia. Nasi pracownicy oczekują większej elastyczności i hybrydowego modelu pracy. Takie zmiany dotyczą nie tylko Wedla, ale mają wymiar globalny. Na rynku pracy pożądane są obecnie wygodne rozwiązania, które dodatkowo będą wspierać well-being załogi i odpowiadać na wyzwania środowiskowe. Najważniejszą potrzebą, zgłaszaną przez ”Wedlowców” było stworzenie przestrzeni do kreatywnych spotkań. Zadania indywidualne są często realizowane w ramach home-office, natomiast obecność w biurze ma służyć synergii płynącej z kontaktu z zespołem. Dlatego w przebudowywanym biurze takie przestrzenie będą odgrywały ważną rolę. Kolejną potrzebą płynącą z konsultacji z załogą, była obecność dużej liczby roślin, dlatego zadbaliśmy by znalazły się w odnowionym biurze – również te oczyszczające powietrze. Nasza organizacja dynamicznie się zmienia, jednocześnie czerpiąc z różnorodności załogi. Zgodnie z tym podejściem, dostosowujemy przestrzeń również do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami. Grupa tych osób sukcesywnie się powiększa i ma specjalne potrzeby, na które również chcemy odpowiadać.

Czy posiadają Państwo już wstępny projekt? Co się zadzieje w nowej przestrzeni?