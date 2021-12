Agata Frątczak, Madama: dopiero wkrótce zobaczymy realizacje stworzone w nowej rzeczywistości.

Agata Frątczak pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Hiszpanii i Hong Kongu. Od 11 lat prowadzi swoją pracownię Madama z biurem w Warszawie. Na koncie ma między innymi projekty gabinetów stomatologicznych i pierwsze biuro Facebooka w Polsce. Property Design opowiada o szoku, jakiego doznała pracując za granicą, wysokim poziomie polskiej architektury i świadomości współczesnego klienta, projektowaniu w czasach pandemii i projektowaniu dla hermetycznej branży medycznej.

REKLAMA

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała Pani w Hong Kongu i w Hiszpanii. Czy w tamtych realiach, ponad dekadę temu, między architekturą zagraniczną a polską była duża różnica, spowodowana chociażby kulturą/dojrzałością projektantów/możliwościami technologicznymi i finansowymi? Czy dzisiaj jesteśmy pod tym względem bardziej zglobalizowani?

Rzeczywiście, zmieniło się od tego czasu bardzo dużo. Dziś obserwuję dużą świadomość choćby wśród klientów czy dostawców, nie mówiąc o tym, na jak wysokim poziomie jest polska architektura wnętrz. Zawsze cieszę się, gdy widzę polskie studia czy znajomych z branży wyróżnionych w zagranicznych konkursach.

Kiedyś świat był znacznie bardziej zamknięty. Dziś kontakty między krajami to kwestia sekund czy minut. Trendy przenikają się więc znacznie szybciej, a polski architekt nie żyje w izolacji – chyba, że tego chce. Dla mnie te kilkanaście lat temu największym kontrastem, żeby nie powiedzieć – szokiem – była różnica pomiędzy tym, czego uczyłam się na studiach, a praktyką, codziennością projektanta i tymi możliwościami dostępnymi wówczas za granicą, o których Pani wspomina. To był przeskok dosłownie od klejonych makiet z tektury do programów do projektowania i podejścia typu „sky is the limit”. Pewnie dziś już na polskich uczelniach też to tak nie wygląda.

Wywodzi się Pani z rodziny z tradycjami architektonicznymi. Od zawsze wiedziała Pani, że będzie architektem? A może była w Pani pewna doza młodzieńczego buntu?

Zawsze miałam artystyczne zainteresowania, chociaż wcześniej wydawało mi się, że pójdę w kierunku muzyki. Można mówić o okresie buntu, ale obserwowanie mojego taty przy pracy wiązało się jednak z tak dużymi przeżyciami estetycznymi w dzieciństwie, że to we mnie zostało i w końcu pomogło w wyborze drogi.

Zaprojektowała Pani pierwsze biuro Facebooka w Polsce. Jak się projektuje dla globalnej korporacji? Jest to większe wyzwanie niż projekty dla lokalnych firm?

Paradoksalnie miałam w tym zleceniu bardzo dużo twórczej swobody, choć świat globalnych korporacji raczej się z tym nie kojarzy. Okazało się, że tak jak mi zależało im na tym, by wykorzystać lokalny koloryt i materiały. Nie jest trudno stworzyć jednakowe biuro w oddziałach na całym świecie. Im chodziło raczej o to, by włączyć w to polskie pracownie czy artystów. Tak też się stało, stąd murale i nawiązania do klimatu polskiego bazaru. Wszystkie materiały, jakich użyliśmy przy tej realizacji, pochodziły z Polski.

Na swoim koncie ma Pani projekty biur, wnętrz prywatnych, gabinety medyczne, szkoły... Które z tych tematów są najbardziej wymagające? Do którychś ma Pani specjalną słabość?